



أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– ولاية الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة (٥) آلاف لمخالفي الزامية الكمامة

– الحكومة الإنتقالية تلتزم بالقضاء على العنف الجنسي

– (كورونا) تتسبب في إغلاق مؤقت لمستشفى الكلي الحصاحيصا

– مسؤول بالقضائية ينفي استلام ملف وداد بابكر

– 50 جنيه غرامة لبائعة شاي كسرت الحظر بالركويت

– ضبط غاز مهرب بنهر النيل

صحيفة أخبار اليوم :

– تأجيل التوقيع على إتفاقية السلام بالأحرف الأولي بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح

– المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

– د. حسين نابري يكتب لـ (أخبار اليوم) حول اختيار رئيس البعثة الأممية بالسودان

– الصحة العالمية : العالم دخل مرحلة جديدة في التعامل مع كورونا

– إثيوبيا: سنمضي قدما بملء سد النهضة باتفاق أو بدون

– مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة

– محمد بن زايد: موقفنا ثابت في دعم السودان الشقيق

صحيفة الوطن الالكترونية:

– وصول (٤٠) الف طن قمح إلى ميناء بورتسودان

– خطة لهيكلة الشرطة وتكوين جهاز الأمن الداخلي

– حريق بجزيرة صاي يقضي على الفي نخلة

– الشيخ مهران ماهر :مراجعة المنهج الدراسي من صميم عمل مجمع الفقه

– المهندس عبد الكافي الطيب :سد النهضة قنبلة نووية وهؤلاء تهربوا من الإجابات المهمة

– تصدير ٢٠ الف رأس ضأن لسلطنة عمان

صحيفة السوداني الالكترونية:

– عبر الهاتف.. حمدوك يبحث مع محمد بن زايد تعزيز الأمن والسلام الاقليمي

– الحزب الشيوعي يدعو المواطنين للخروج في 30 يونيو

– المركزي ينفي إيقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

– إصابة الشاعرة والإعلامية السودانية “نضال الحاج” بـ”كوفيد_19″

– نبيل اديب: تعرضت للتهديد وليس لدي وقت اضيعه مع اعداء الثورة

– السفارة السودانية بمصر : الأولوية في عودة العالقين ستكون للمرضى

— في ذمة الله البروفيسور الطاهر محمد الدرديري

صحيفة النيل الدولية:

– الترتيبات الأمنية وملف السلطة تتسببان في تأخير توقيع اتفاق السلام

– دقلو يجري مباحثات مع آبي أحمد في القضايا السياسية والاقتصادية

– تسجيل (291) اصابة جديدة و(19) حالة وفاة بكورونا

– المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل

– الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة لمخالفي الزامية الكمامة

– حريق “عدو ” بجزيرة صاى يقضي على 2000 نخلة

صحيفة اليوم التالي الالكترونية:

– (اليوم التالي) تكشف أسباب زيارة حميدتي إلى أديس

– الكاف يوقع غرامة مالية على الهلال (30) ألف دولار

كوش نيوز

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