أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020م
صحيفة السوداني الدولية:
– ولاية الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة (٥) آلاف لمخالفي الزامية الكمامة
– الحكومة الإنتقالية تلتزم بالقضاء على العنف الجنسي
– (كورونا) تتسبب في إغلاق مؤقت لمستشفى الكلي الحصاحيصا
– مسؤول بالقضائية ينفي استلام ملف وداد بابكر
– 50 جنيه غرامة لبائعة شاي كسرت الحظر بالركويت
– ضبط غاز مهرب بنهر النيل
صحيفة أخبار اليوم :
– تأجيل التوقيع على إتفاقية السلام بالأحرف الأولي بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح
– المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل
– د. حسين نابري يكتب لـ (أخبار اليوم) حول اختيار رئيس البعثة الأممية بالسودان
– الصحة العالمية : العالم دخل مرحلة جديدة في التعامل مع كورونا
– إثيوبيا: سنمضي قدما بملء سد النهضة باتفاق أو بدون
– مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة
– محمد بن زايد: موقفنا ثابت في دعم السودان الشقيق
صحيفة الوطن الالكترونية:
– وصول (٤٠) الف طن قمح إلى ميناء بورتسودان
– خطة لهيكلة الشرطة وتكوين جهاز الأمن الداخلي
– حريق بجزيرة صاي يقضي على الفي نخلة
– الشيخ مهران ماهر :مراجعة المنهج الدراسي من صميم عمل مجمع الفقه
– المهندس عبد الكافي الطيب :سد النهضة قنبلة نووية وهؤلاء تهربوا من الإجابات المهمة
– تصدير ٢٠ الف رأس ضأن لسلطنة عمان
صحيفة السوداني الالكترونية:
– عبر الهاتف.. حمدوك يبحث مع محمد بن زايد تعزيز الأمن والسلام الاقليمي
– الحزب الشيوعي يدعو المواطنين للخروج في 30 يونيو
– المركزي ينفي إيقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل
– إصابة الشاعرة والإعلامية السودانية “نضال الحاج” بـ”كوفيد_19″
– نبيل اديب: تعرضت للتهديد وليس لدي وقت اضيعه مع اعداء الثورة
– السفارة السودانية بمصر : الأولوية في عودة العالقين ستكون للمرضى
— في ذمة الله البروفيسور الطاهر محمد الدرديري
صحيفة النيل الدولية:
– الترتيبات الأمنية وملف السلطة تتسببان في تأخير توقيع اتفاق السلام
– دقلو يجري مباحثات مع آبي أحمد في القضايا السياسية والاقتصادية
– تسجيل (291) اصابة جديدة و(19) حالة وفاة بكورونا
– المركزي ينفي ايقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل
– الخرطوم تنفي صدور قرار بالغرامة لمخالفي الزامية الكمامة
– حريق “عدو ” بجزيرة صاى يقضي على 2000 نخلة
صحيفة اليوم التالي الالكترونية:
– (اليوم التالي) تكشف أسباب زيارة حميدتي إلى أديس
– الكاف يوقع غرامة مالية على الهلال (30) ألف دولار
كوش نيوز