توقعات باستقالة حميدتي من رئاسة الآلية الاقتصادية





توقعت مصادر مقربة من صناع القرار داخل المنظومة الحاكمة للفترة الانتقالية بالبلاد، استقالة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي من رئاسة الآلية الاقتصادية.

وارجعت مصادر المجرة توقعاتها، لحرص حميدتي على استقرار الفترة الانتقالية، وتفويت الفرصة على الحزب الشيوعي وواجهاته المطلبية التي تسعي لجر البلاد للفوضي والخراب، بدعاوي تدخل المؤسسة العسكرية في عمل السلطة التنفيذية، وانتهاك للوثيقة الدستورية.

وكانت مكونات شبابية شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة دعت للخروج في مليونية الثلاثين من يونيو لتصحيح مسار الثورة وانقاذها من الأحزاب التي إختطفت حكومتها بالمحاصصة الحزبية، قبل أن يصدر الحزب الشيوعي عبر مكتبه السياسي وواجهاته المطلبية دعوة للخروج في محاولة لإختطاف المليونية وتغيير أهدافها من اصلاح مسار الثورة لضرب الشراكة بين المدنيين والعسكريين، باتهام العسكر بانتهاك الوثيقة الدستورية والتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، كما جاء في بيانهم.

الخرطوم – المجرة

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