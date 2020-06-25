



ردي لاحد اصدقائي العزيزين الذي سأل عن حال السودان بدون كيزان في الحكم فكانت الإجابة:

ما كويس طبعا وبالكيزان ايضا ما كويس لنكون صادقين.

الكيزان هم من اوصلوا السودان لهذه الحالة واولهم البشير بتعنده واصراره ليحكم لاخر عمره والكيزان بضعفهم امامه ساعدوا في ايصال البلاد الى مرحلة اللا عودة.

السودان يحتاج الى تكاتف الجميع للعبور بالبلاد للامام والشعب وحده هو الذي يقرر من يحكمه عبر الإنتخابات

اما الفترة الانتقالية لابد ان تكون بعيده من المهاترات والمشاكسات السياسية واسمها فترة انتقالية لذلك وجب على جميع الاحزاب السياسية والتيارات والجماعات المؤثرة ان تكون راضيه وداعمه للفترة الإنتقالية خلاف ذلك لن تنجح وسيعاني الوطن.

#الوعي_مهم

محمد السر

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