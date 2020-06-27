



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020م

صحيفة الجريدة:

أسر الشهداء : لا حرية ولا سلام بلا قصاص

هيئة محامي دارفور تحذر من خروج مواكب 30 يونيو عن مساراتها

الاتحادي الموحد يعلن تأييده لميلونية 30 يونيو

(174) إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة لاحداث سوق امدرمان وتحذر مطلقي الشائعات

تأجيل ملء خزان سد النهضة الى الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث

الحرية والتغيير: مؤتمر برلين حقق نجاحاً وسنداً للسودان

صحيفة السوداني:

عرمان: السلام فريضة من فرائض الثورة

وصول نسبة المتعافين لأكثر من «43%» وإصابات ووفيات جديدة بـ«كورونا» في السودان

أنباء عن اجتماع مهم وعاصف لحسم «قضايا كبرى» في الساحة السياسية السودانية

القمة الافريقية: اتفاق بعدم ملء اثيوبيا السد لحين التوصل لاتفاق ثلاثي

نيابة السودان تطلب وثائقيات «قناة العربية» كبينات في محاكمة نظام البشير

صحيفة اليوم التالي:

قوي الحرية والتغير: مؤتمر شركاء السودان حقق نجاحاً كبيراً

عمر نور الدين: البرامج التلفزيونية تحتاج إلى التطور بابتداع قوالب وأفكار جديدة والخروج عن النمطية والتكرار.

مؤتمر الشراكة: الخروج من حفرة الإنقاذ اكتمال الترتيبات لانطلاقة النسخة الثانية

كوش نيوز

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