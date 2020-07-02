



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2020م

صحيفة أخبار اليوم:

– تمديد وقف الأعمال العدائية في السودان حتى نهاية يناير

– وزارة الطاقة والتعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان

صحيفة الوطن:

– وزير الصحة ينفي مشاركته في مليونية تصحيح المسار

– مالية الخرطوم تعلن بدء صرف مرتبات يونيو

– مستشار البرهان :حديث الجزولي عن مؤامرة تفكيك البلاد كذب وفتنة

– وزارة الطاقة والتعدين تلغي ٨ اتفاقيات تنقيب

صحيفة السوداني:

– مجلس الوزراء يرفض تطبيق قرارات اقتصادية لوزير المالية

– وزارة الصحة توضح أسباب عدم نشر تقارير كورونا وتؤكد فحص 90% من العائدين

– وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية

– إلغاء امتياز (8) شركات للتعدين

– حركة الحلو تعلن عن تمديد وقف الأعمال العدائية لـ (7) أشهر

– الناير: المركزي يحتاج 4 مليار دولار لإستقرار سعر الصرف

صحيفة النيل الدولية:

– حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية

– التعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز بالبحر الأحمر وجنوب كردفان

– وفد الثورية: انتظرنا امام دار الشيوعي ساعة كاملة دون أن يقدم لنا حتى «موية ساكت»

– والي الشمالية يقيل حكومته ويتقدم باستقالته ويعلن الاسباب

صحيفة السوداني الدولية:

– وزير المالية للمتظاهرين: سمعناكم ولن نخزلكم

– وزير الطاقة للسوداني الدولية بشرى للطلاب نبحث عن حلول عاجلة للكهرباء

– أزمة مياه حادة تضرب مدن الوادي الاخضر

– عرمان: دون السلام لن نبني دولة مدنية

– العدل والمساواة: مطالب الشعب كانت واضحة في مليونية 30 يونيو

صحيفة اليوم التالي:

– استقالة والي الشمالية

– الجيش يتهم الجزولي بالكذب ويتوعد بملاحقته قضائياً

– الحلو يعلن وقف إطلاق النار والعدائيات من جانب واحد لسبعة أشهر

صحيفة آخر لحظة:

– الحركة الشعبية شمال تمدد وقف الاعمال العدائية

– وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية

– مستشار البرهان: لا وجود لمشروع عنصري لتفكيك البلاد

– بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر

– الغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان

– غرفة النقل تهدد بالاضراب حال اعتماد نظام المقطورتين

صحيفة صوت الأمة:

– حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف العدائيات

– غرفة النقل تلوح بالإضراب

– 20 مليون دولار من أمريكا دعماً للأسر الفقيرة

النيلين

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