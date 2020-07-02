أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2020م
صحيفة أخبار اليوم:
– تمديد وقف الأعمال العدائية في السودان حتى نهاية يناير
– وزارة الطاقة والتعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان
صحيفة الوطن:
– وزير الصحة ينفي مشاركته في مليونية تصحيح المسار
– مالية الخرطوم تعلن بدء صرف مرتبات يونيو
– مستشار البرهان :حديث الجزولي عن مؤامرة تفكيك البلاد كذب وفتنة
– وزارة الطاقة والتعدين تلغي ٨ اتفاقيات تنقيب
صحيفة السوداني:
– مجلس الوزراء يرفض تطبيق قرارات اقتصادية لوزير المالية
– وزارة الصحة توضح أسباب عدم نشر تقارير كورونا وتؤكد فحص 90% من العائدين
– وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية
– إلغاء امتياز (8) شركات للتعدين
– حركة الحلو تعلن عن تمديد وقف الأعمال العدائية لـ (7) أشهر
– الناير: المركزي يحتاج 4 مليار دولار لإستقرار سعر الصرف
صحيفة النيل الدولية:
– حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية
– التعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز بالبحر الأحمر وجنوب كردفان
– وفد الثورية: انتظرنا امام دار الشيوعي ساعة كاملة دون أن يقدم لنا حتى «موية ساكت»
– والي الشمالية يقيل حكومته ويتقدم باستقالته ويعلن الاسباب
صحيفة السوداني الدولية:
– وزير المالية للمتظاهرين: سمعناكم ولن نخزلكم
– وزير الطاقة للسوداني الدولية بشرى للطلاب نبحث عن حلول عاجلة للكهرباء
– أزمة مياه حادة تضرب مدن الوادي الاخضر
– عرمان: دون السلام لن نبني دولة مدنية
– العدل والمساواة: مطالب الشعب كانت واضحة في مليونية 30 يونيو
صحيفة اليوم التالي:
– استقالة والي الشمالية
– الجيش يتهم الجزولي بالكذب ويتوعد بملاحقته قضائياً
– الحلو يعلن وقف إطلاق النار والعدائيات من جانب واحد لسبعة أشهر
صحيفة آخر لحظة:
– الحركة الشعبية شمال تمدد وقف الاعمال العدائية
– وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية
– مستشار البرهان: لا وجود لمشروع عنصري لتفكيك البلاد
– بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر
– الغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان
– غرفة النقل تهدد بالاضراب حال اعتماد نظام المقطورتين
صحيفة صوت الأمة:
– حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف العدائيات
– غرفة النقل تلوح بالإضراب
– 20 مليون دولار من أمريكا دعماً للأسر الفقيرة
النيلين