النيلين
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أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2020م

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أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2020م

صحيفة أخبار اليوم:

– تمديد وقف الأعمال العدائية في السودان حتى نهاية يناير
– وزارة الطاقة والتعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان

صحيفة الوطن:

– وزير الصحة ينفي مشاركته في مليونية تصحيح المسار
– مالية الخرطوم تعلن بدء صرف مرتبات يونيو
– مستشار البرهان :حديث الجزولي عن مؤامرة تفكيك البلاد كذب وفتنة
– وزارة الطاقة والتعدين تلغي ٨ اتفاقيات تنقيب

صحيفة السوداني:

– مجلس الوزراء يرفض تطبيق قرارات اقتصادية لوزير المالية
– وزارة الصحة توضح أسباب عدم نشر تقارير كورونا وتؤكد فحص 90% من العائدين
– وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية
– إلغاء امتياز (8) شركات للتعدين
– حركة الحلو تعلن عن تمديد وقف الأعمال العدائية لـ (7) أشهر
– الناير: المركزي يحتاج 4 مليار دولار لإستقرار سعر الصرف

صحيفة النيل الدولية:

– حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف الأعمال العدائية
– التعدين تلغي (8) اتفاقيات امتياز بالبحر الأحمر وجنوب كردفان
– وفد الثورية: انتظرنا امام دار الشيوعي ساعة كاملة دون أن يقدم لنا حتى «موية ساكت»
– والي الشمالية يقيل حكومته ويتقدم باستقالته ويعلن الاسباب

صحيفة السوداني الدولية:

– وزير المالية للمتظاهرين: سمعناكم ولن نخزلكم
– وزير الطاقة للسوداني الدولية بشرى للطلاب نبحث عن حلول عاجلة للكهرباء
– أزمة مياه حادة تضرب مدن الوادي الاخضر
– عرمان: دون السلام لن نبني دولة مدنية
– العدل والمساواة: مطالب الشعب كانت واضحة في مليونية 30 يونيو

صحيفة اليوم التالي:

– استقالة والي الشمالية
– الجيش يتهم الجزولي بالكذب ويتوعد بملاحقته قضائياً
– الحلو يعلن وقف إطلاق النار والعدائيات من جانب واحد لسبعة أشهر

صحيفة آخر لحظة:

– الحركة الشعبية شمال تمدد وقف الاعمال العدائية
– وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية
– مستشار البرهان: لا وجود لمشروع عنصري لتفكيك البلاد
– بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر
– الغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان
– غرفة النقل تهدد بالاضراب حال اعتماد نظام المقطورتين

صحيفة صوت الأمة:

– حمدوك يرحب بإعلان الحلو تمديد وقف العدائيات
– غرفة النقل تلوح بالإضراب
– 20 مليون دولار من أمريكا دعماً للأسر الفقيرة

النيلين

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