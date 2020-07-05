أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020م
صحيفة السوداني:
– نجل إبراهيم الشيخ يتهم مدير مكتب حمدوك باستهداف والده
– مقتل مواطن وإصابة «4» في نزاع بين النوبة والبني عامر بحلفا الجديدة
– الخرطوم: فتح الأسواق والعودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من الثلاثاء
– حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في مناصبهم إلى حين
– الوزير الذي نريد يا”حمدوك”: كفاءة، انتماء وخبرة
– أصحاب البصات السفرية: ترحيل العالقين بمصر تم وفق إستغلال السلطات والصلاحيات
– طلاب سودانيون بالصين مُهدَّدون بترك السكن الجامعي
– شفاء عبدالرحيم محمد حسين من فايروس كورونا
– ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم
– وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بماليزيا اليوم
صحيفة القوات المسلحة:
– حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين
– توصية برفع الحظر وفتح الأسواق بالخرطوم اعتباراً من الثلاثاء القادم
– اجتماع بين حكومة الجنوب وولاية الخرطوم يبحث أوضاع الرعايا الجنوبيين
– ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين بينهم أجانب
صحيفة أخبار اليوم:
– أحداث مؤسفة بمدينة حلفا الجديدة بين البني عامر والنوبة وتعزيزات عسكرية من كسلا لبسط الأمن
– بيان مساندة وتحذير من حركة جيش تحرير السودان بشأن إعتصام نيرتتي السلمي
– عادل سيد احمد يكتب : إلى النائب العام ..( أخبار اليوم ) كانت “شمعة في نفق مظلم”..وأحمد البلال، بنى نفسه ب(السهر والعرق)!
– لليوم الثاني.. استمرار اجتماعات سد النهضة لحل «الخلافات الجوهرية»
– مركزية اطباء الجزيرة تطالب بالتحقيق مع ممثليها بشان السطو على منبر المهنيين
– العدل والمساواة ترحب بانضمام تحالف الكفاح المسلح
صحيفة الوطن:
– الحكم باعدام شيخ خلوة اغتصب أطفال بالقضارف
– المجموعة المدنية المناهضة: انهيار سد النهضة وارد باعتراف وزير الري
– ضبط شبكتين لتهريب الذهب بالشمالية وشمال كردفان
– الثروة الحيوانية: تصدير ٤٥٠ الف رأس للسعودية
– استئناف رحلات البصات بين الولايات الخميس المقبل
صحيفة النيل الدولية:
– استمرار الولاة لحين تعيين ولاة مدنيين
– الطواري الصحية توصي بإنهاء الحظر
– الثروة الحيوانية توضح أسباب إرجاع صادر الماشية من السعودية
– تفكيك شبكتين تهربان الذهب الخام بالشمالية وشمال كردفان
– ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين من بينهم أجانب
صحيفة السوداني الدولية:
– القبض على أجانب يهربون الوقود وبيعه بالسوق الأسود
– حمدوك يوجه باستمرار الولاة العسكريين
– توصية بالعودة للحياه الطبيعية اعتبارا من الثلاثاء
صحيفة آخر لحظة:
– رجل أعمال سوداني يؤسس أول معهد لأبحاث الزراعة المطرية بأفريقيا
– زيادة بنسبة 100% في اسعار تذاكر السفر للولايات
– تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية
– الحكومة: اشكالات بالولايات وحمدوك يوجه الولاة بالاستمرار
– ضعف مناسيب الري بالجزيرة ووزير الزراعة يزور المشروع
صحيفة صوت الأمة:
– المهدي يدعو لمشاركة القوى الجديدة لاستدامة السلام بجنوب كردفان
– توصية برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بالخرطوم الثلاثاء
– استئناف رحلات البصات السفرية بالخميس
النيلين