



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– نجل إبراهيم الشيخ يتهم مدير مكتب حمدوك باستهداف والده

– مقتل مواطن وإصابة «4» في نزاع بين النوبة والبني عامر بحلفا الجديدة

– الخرطوم: فتح الأسواق والعودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من الثلاثاء

– حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في مناصبهم إلى حين

– الوزير الذي نريد يا”حمدوك”: كفاءة، انتماء وخبرة

– أصحاب البصات السفرية: ترحيل العالقين بمصر تم وفق إستغلال السلطات والصلاحيات

– طلاب سودانيون بالصين مُهدَّدون بترك السكن الجامعي

– شفاء عبدالرحيم محمد حسين من فايروس كورونا

– ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

– وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بماليزيا اليوم

صحيفة القوات المسلحة:

– حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين

– توصية برفع الحظر وفتح الأسواق بالخرطوم اعتباراً من الثلاثاء القادم

– اجتماع بين حكومة الجنوب وولاية الخرطوم يبحث أوضاع الرعايا الجنوبيين

– ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين بينهم أجانب

صحيفة أخبار اليوم:

– أحداث مؤسفة بمدينة حلفا الجديدة بين البني عامر والنوبة وتعزيزات عسكرية من كسلا لبسط الأمن

– بيان مساندة وتحذير من حركة جيش تحرير السودان بشأن إعتصام نيرتتي السلمي

– عادل سيد احمد يكتب : إلى النائب العام ..( أخبار اليوم ) كانت “شمعة في نفق مظلم”..وأحمد البلال، بنى نفسه ب(السهر والعرق)!

– لليوم الثاني.. استمرار اجتماعات سد النهضة لحل «الخلافات الجوهرية»

– مركزية اطباء الجزيرة تطالب بالتحقيق مع ممثليها بشان السطو على منبر المهنيين

– العدل والمساواة ترحب بانضمام تحالف الكفاح المسلح

صحيفة الوطن:

– الحكم باعدام شيخ خلوة اغتصب أطفال بالقضارف

– المجموعة المدنية المناهضة: انهيار سد النهضة وارد باعتراف وزير الري

– ضبط شبكتين لتهريب الذهب بالشمالية وشمال كردفان

– الثروة الحيوانية: تصدير ٤٥٠ الف رأس للسعودية

– استئناف رحلات البصات بين الولايات الخميس المقبل

صحيفة النيل الدولية:

– استمرار الولاة لحين تعيين ولاة مدنيين

– الطواري الصحية توصي بإنهاء الحظر

– الثروة الحيوانية توضح أسباب إرجاع صادر الماشية من السعودية

– تفكيك شبكتين تهربان الذهب الخام بالشمالية وشمال كردفان

– ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين من بينهم أجانب

صحيفة السوداني الدولية:

– القبض على أجانب يهربون الوقود وبيعه بالسوق الأسود

– حمدوك يوجه باستمرار الولاة العسكريين

– توصية بالعودة للحياه الطبيعية اعتبارا من الثلاثاء

صحيفة آخر لحظة:

– رجل أعمال سوداني يؤسس أول معهد لأبحاث الزراعة المطرية بأفريقيا

– زيادة بنسبة 100% في اسعار تذاكر السفر للولايات

– تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية

– الحكومة: اشكالات بالولايات وحمدوك يوجه الولاة بالاستمرار

– ضعف مناسيب الري بالجزيرة ووزير الزراعة يزور المشروع

صحيفة صوت الأمة:

– المهدي يدعو لمشاركة القوى الجديدة لاستدامة السلام بجنوب كردفان

– توصية برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بالخرطوم الثلاثاء

– استئناف رحلات البصات السفرية بالخميس

النيلين

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