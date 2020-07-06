أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 6 يوليو 2020م
صحيفة السوداني:
– اتحاد اصحاب العمل بقر زيادة الأجور للقطاع الخاص
– الشيوعي : الجماهير الثائرة لن ترضى بانصاف الحلول
– عبد الواحد نور: المكون المدني بمجلس السيادة «ديكور»
– وفد حكومي رفيع يصل إلى “نيرتتي”
– بسبب إستفزازات عُنصرية تجددت الإشتباكات ببن النوبة والبني عامر
صحيفة أخبار اليوم:
– فرض الحظر الشامل للتجوال بحلفا الجديده عقب تجدد الاحداث
– الغرفة المركزية المشتركة لكورونا تبحث ترتيبات ما بعد الحظر
– إستراد قناة الشروق وقطع سكنية من رموز النظام السابق على رأسهم علي عثمان و محمد عطا و وداد بابكر وجمال الوالي والخواض
– اتحاد عام المسيرية يقرر التوجه الي جوبا لمناقشة ملف ابيي مع رئيس دولة الجنوب
صحيفة الوطن:
– تفكيك التمكين تسترد (٨٣٧) الف متر ومنازل ومزارع من رموز النظام البائد
– قرارات في مواجهة علي عثمان ومحمد عطا والمتعافي
– وجدي صالح: البشير أخذ (١٠) مليون دولار في سفرية واحدة
– مثول الرئيس المخلوع أمام النيابة في قضية ضباط رمضان
– (١٠) مخابز آلية ضخمة من مصر للسودان تنتج (٢) مليون قطعة خبز يومياً
صحيفة النيل الدولية:
– ازالة التمكين تسترد 159 قطعة من جمال الوالي وتكشف عن واجهات تتلقى أموالا دائمة من المالية
– ازالة التمكين: المتعافي استلم ٢٥ مليون دولار لمشروع سكر ولم يقم اي مشروع.
– الفريق عزالدين الشيخ علي منصور .. مديرا عاما للشرطة
– تخصيص (100) عربة لجمع السلاح بغرب جبل مرة
– الاتحاد الأوروبي: حريصون على إخراج السودان الجديد من قائمةالارهاب
صحيفة السوداني الدولية:
– رئيس تسييرية البصات السفرية لـ (السوداني الدولية): اللجنة العليا فقط من يحدد موعد إستئناف السفر
– (8) ألف من عمال النظافة يعتزمون الدخول في إضراب
– هيئة المياه وراء أزمة العطش في مدن الوادي الاخضر
– والي ولاية البحر الأحمر يعتذر عن التكليف
– الاتحادي : يدعو بسرعة تنفيذ مطالب مواطنو نيرتتي
صحيفة آخر لحظة:
– دقلو: تخصيص (100) عربة لـ (نيرتتي وماجاورها)
– الشروع فى تنفيذ مبادرة زيادة اجور القطاع الخاص
– مدير المخابرات وعضو بالسيادي ووزراء يصلون نيرتتي
– بدء العمل بمراكز ترخيص المركبات بولاية الخرطوم
– مصر تهدي البلاد مخابز آلية
صحيفة تاسيتي الاخبارية:
– لجنة التمكين تسترد أراضي وعقارات من وداد بابكر وجمال الوالي
– استجواب المخلوع البشير في قضية إعدام ضباط (٢٨) رمضان
– كلف (٦) مليون دولار .. لجنة إزالة التمكين تصادر منزل على عثمان
صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي يعلن تضامنه مع معتصمي نيرتتى ويدين الانتهاكات
– مريم المنصورة : سنعمل مع الحكومة لحل مشكلة الدواء
– إعفاء مدير عام الشرطة ونائبه
النيلين