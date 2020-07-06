



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 6 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– اتحاد اصحاب العمل بقر زيادة الأجور للقطاع الخاص

– الشيوعي : الجماهير الثائرة لن ترضى بانصاف الحلول

– عبد الواحد نور: المكون المدني بمجلس السيادة «ديكور»

– وفد حكومي رفيع يصل إلى “نيرتتي”

– بسبب إستفزازات عُنصرية تجددت الإشتباكات ببن النوبة والبني عامر

صحيفة أخبار اليوم:

– فرض الحظر الشامل للتجوال بحلفا الجديده عقب تجدد الاحداث

– الغرفة المركزية المشتركة لكورونا تبحث ترتيبات ما بعد الحظر

– إستراد قناة الشروق وقطع سكنية من رموز النظام السابق على رأسهم علي عثمان و محمد عطا و وداد بابكر وجمال الوالي والخواض

– اتحاد عام المسيرية يقرر التوجه الي جوبا لمناقشة ملف ابيي مع رئيس دولة الجنوب

صحيفة الوطن:

– تفكيك التمكين تسترد (٨٣٧) الف متر ومنازل ومزارع من رموز النظام البائد

– قرارات في مواجهة علي عثمان ومحمد عطا والمتعافي

– وجدي صالح: البشير أخذ (١٠) مليون دولار في سفرية واحدة

– مثول الرئيس المخلوع أمام النيابة في قضية ضباط رمضان

– (١٠) مخابز آلية ضخمة من مصر للسودان تنتج (٢) مليون قطعة خبز يومياً

صحيفة النيل الدولية:

– ازالة التمكين تسترد 159 قطعة من جمال الوالي وتكشف عن واجهات تتلقى أموالا دائمة من المالية

– ازالة التمكين: المتعافي استلم ٢٥ مليون دولار لمشروع سكر ولم يقم اي مشروع.

– الفريق عزالدين الشيخ علي منصور .. مديرا عاما للشرطة

– تخصيص (100) عربة لجمع السلاح بغرب جبل مرة

– الاتحاد الأوروبي: حريصون على إخراج السودان الجديد من قائمةالارهاب

صحيفة السوداني الدولية:

– رئيس تسييرية البصات السفرية لـ (السوداني الدولية): اللجنة العليا فقط من يحدد موعد إستئناف السفر

– (8) ألف من عمال النظافة يعتزمون الدخول في إضراب

– هيئة المياه وراء أزمة العطش في مدن الوادي الاخضر

– والي ولاية البحر الأحمر يعتذر عن التكليف

– الاتحادي : يدعو بسرعة تنفيذ مطالب مواطنو نيرتتي

صحيفة آخر لحظة:

– دقلو: تخصيص (100) عربة لـ (نيرتتي وماجاورها)

– الشروع فى تنفيذ مبادرة زيادة اجور القطاع الخاص

– مدير المخابرات وعضو بالسيادي ووزراء يصلون نيرتتي

– بدء العمل بمراكز ترخيص المركبات بولاية الخرطوم

– مصر تهدي البلاد مخابز آلية

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

– لجنة التمكين تسترد أراضي وعقارات من وداد بابكر وجمال الوالي

– استجواب المخلوع البشير في قضية إعدام ضباط (٢٨) رمضان

– كلف (٦) مليون دولار .. لجنة إزالة التمكين تصادر منزل على عثمان

صحيفة صوت الأمة:

– الأمة القومي يعلن تضامنه مع معتصمي نيرتتى ويدين الانتهاكات

– مريم المنصورة : سنعمل مع الحكومة لحل مشكلة الدواء

– إعفاء مدير عام الشرطة ونائبه

النيلين

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