طرفة: وجدي صالح ينادي لبنته: جيبي لي نضارتي، قالت ليه حقت القراية ولا حقت البل يا ابوي؟





*قالو وجدي صالح كورك لي بتو جيبي لي نضارتي ,قالت ليه حقت القراية ولا حقت البل ي ابوي؟*🤣

طبعا وجدي صالح دفعتي في المرحلة الثانوية و الجامعة، وانسان طيب ومسالم جدا و اخو أخوان بحق وحقيقة، صحبته لاكثر من عشرة سنوات وما عهدته الا كريما، صادقا، شهما، هاشا باشا، ساعيا دوما في خدمة الناس،،،

وبطبعهم الحلفاويين أصحاب نكتة، و النكتة عندهم حاضرة تأتي بصورة عفوية، أي بلا تكلف،،،و هذه النكتة اعلاه جاءت من هذا الباب، حقيقية كما وصلتني من احد الاصدقاء المشتركين،،

ورحم الله *عبد الرحمن مامان،* حدثته يوما عن ديمقراطية الاسرة الحلفاوية و عشقها الدائم للحرية، و كيف ان قرية واحدة مثل قرية إشكيت (١٢)، منها الشيخ ابو زيد محمد حمزة و الشيخ محمد سيد حاج، من قيادات جماعة انصار السنة، والدكتورين محمد شيخون وبكري خليل أعضاء قيادة قطرية في حزب البعث و كانا من المقربين للرئيس صدام، و فكري عبدوني، مفكر و ليبرالي نوبي معروف، و خليل احمد عثمان،من قيادات جماعة الأخوان المسلمين، هذه قرية بحجم قوسندي،،،

صديق لمامان، قرأ ما كتبته عن حلفا وعن وجدي صالح الذي هو من قرية خمسة، وله شقيق يشغل الآن منصب أمين عام جماعة أنصار السنة في السودان، وهذا عادي جدا في حلفا كما قلت لك بلا عصبية مذهبية، بعثي وانصار سنة ومافي حد له دخل بالتاني، كل في فلك يسبحون، بالطبع هذا كان قبل ظهور وجدي علي المسرح السياسي،،،قال الرجل للراحل المقيم مامان،،،ان وجدي ذهب لحلفا لقضاء العيد،،،وكالعادة قام بجولة ببيوت القرية للسلام و التهنئة بالعيد،،،، وكان ممن زار منزل أحد الخالات ولم يجدها، فقال لبناتها، سلموا عليها،،،

وعندما رجعت الحاجة الي بيتها، اخبرنها بناتها بان ولد بدرية صالح جاء يسلم ويعيد عليك،،،

فكان ان سألت بكل عفوية: *ياتو فيهم؟ البخاف الله ولا الما بخاف الله*؟ 🤣🤣

*دحين يا اخوي ترتوري، الما بخاف الله ده، دخل العاملين بخافوا الله كلهم في فتيل*

*ياسر البهدير*

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