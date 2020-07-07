أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م
صحيفة السوداني:
– تعثر مفاوضات السلام بالخرطوم والوسيط الجنوبي يهدد بالمغادرة إلى جوبا
– تعيين الفريق عز الدين مديراً للشرطة أطاح بـ(9) من القيادات
– استجواب بكري حسن صالح في قضية إعدام ضباط حركة (28) رمضان
– جمال الوالي: ليس في ملكيتي أراض لاستردادها وما حدث عمل انتقائي معلوم الغرض
– ترتيبات لتصدير طن ذهب بقيمة (50) مليون دولار
صحيفة أخبار اليوم:
– مهندسو الكهرباء يلوحون بالاضراب عن العمل ووكيل الطاقه يوضح
– وكيل قطاع الكهرباء: رفع الظلم عن المهندسين التقنيين
– الحج والعمرة: ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية
– حزب الامة يصدر بيانا حول إعتصام نيرتتي
صحيفة الوطن:
– تصدير شحنة ذهب بقيمة ٥٠ مليون دولار
– سرقة مرتبات وزارة الصحة بكسلا
– تكدس بصات العالقين في معبر أرقين ومدير المعبر ينفي تلقيه أوامر بالفتح
– القضارف: ضبط “٤٥٠” مسدس مهرب
– الحرية والتغيير تتنازل عن 15 مقعد من نسبتها في التشريعي للجبهة الثورية
– بيان من أسرة البروفيسور “إبراهيم غندور”
صحيفة النيل الدولية:
– ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية
– مواصلة المفاوضات الثلاثية للتوافق لملء وتشغيل سد النهضة
– الوفد الاتحادي بنيرتتي يستجيب لمطالب المعتصمين
– كشف شبكة تزييف للعملة السودانية وضبط كافة عناصرها
صحيفة السوداني الدولية:
– والي الخرطوم يشيد بنجاح الشرطة في تأمين مسيرة 30 يونيو
– الكباشي يلتقي بنظارات وعمد شرق السودان
– هيئة مياه (الخرطوم) وراء أزمة العطش في مدن الوادي الاخضر
صحيفة آخر لحظة:
– حمدوك يشكل لجنة رفيعة للتنسيق مع (يونيتامس) ويستبعد الدعم السريع
– مؤتمر البجا المعارض يحذر من محاولات تغييب الشرق
– ضبط ( 468) قطعة سلاح صغير بولاية القضارف
– جهاز المخابرات يضبط شبكة تزيف عملة
صحيفة القوات المسلحة:
– قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في نيرتتي
– لجنة أمن الخرطوم تشيد بيقظة القوات النظامية في تأمين مسيرة 30 يونيو
– مانيس : حريصون على تعزيز علاقاتنا مع السعودية
– وزراء الري يواصلون المفاوضات الثلاثية للتوافق لملء وتشغيل سد النهضة
صحيفة صوت الأمة:
– اتهام بنك السودان بإهدار عائدات صادر الثروة الحيوانية
– العدل تنشئ محكمة عامة فى نيرتتي لبسط القانون
– السعودية تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان لدعم السلام
صحيفة تاسيتي الاخبارية:
– إضراب مفتوح للفنيين بالكهرباء يهدد بقطع التيار اعتبارا من اليوم
– لجنة إزالة التمكين تحقق مع نائب المخلوع بكري حسن صالح
– الاتحاد الأوروبي: دفع أموال الشركاء للسودان يستغرق أكثر من عام
النيلين