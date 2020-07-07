



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– تعثر مفاوضات السلام بالخرطوم والوسيط الجنوبي يهدد بالمغادرة إلى جوبا

– تعيين الفريق عز الدين مديراً للشرطة أطاح بـ(9) من القيادات

– استجواب بكري حسن صالح في قضية إعدام ضباط حركة (28) رمضان

– جمال الوالي: ليس في ملكيتي أراض لاستردادها وما حدث عمل انتقائي معلوم الغرض

– ترتيبات لتصدير طن ذهب بقيمة (50) مليون دولار

صحيفة أخبار اليوم:

– مهندسو الكهرباء يلوحون بالاضراب عن العمل ووكيل الطاقه يوضح

– وكيل قطاع الكهرباء: رفع الظلم عن المهندسين التقنيين

– الحج والعمرة: ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية

– حزب الامة يصدر بيانا حول إعتصام نيرتتي

صحيفة الوطن:

– تصدير شحنة ذهب بقيمة ٥٠ مليون دولار

– سرقة مرتبات وزارة الصحة بكسلا

– تكدس بصات العالقين في معبر أرقين ومدير المعبر ينفي تلقيه أوامر بالفتح

– القضارف: ضبط “٤٥٠” مسدس مهرب

– الحرية والتغيير تتنازل عن 15 مقعد من نسبتها في التشريعي للجبهة الثورية

– بيان من أسرة البروفيسور “إبراهيم غندور”

صحيفة النيل الدولية:

– ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية

– مواصلة المفاوضات الثلاثية للتوافق لملء وتشغيل سد النهضة

– الوفد الاتحادي بنيرتتي يستجيب لمطالب المعتصمين

– كشف شبكة تزييف للعملة السودانية وضبط كافة عناصرها

صحيفة السوداني الدولية:

– والي الخرطوم يشيد بنجاح الشرطة في تأمين مسيرة 30 يونيو

– الكباشي يلتقي بنظارات وعمد شرق السودان

– هيئة مياه (الخرطوم) وراء أزمة العطش في مدن الوادي الاخضر

صحيفة آخر لحظة:

– حمدوك يشكل لجنة رفيعة للتنسيق مع (يونيتامس) ويستبعد الدعم السريع

– مؤتمر البجا المعارض يحذر من محاولات تغييب الشرق

– ضبط ( 468) قطعة سلاح صغير بولاية القضارف

– جهاز المخابرات يضبط شبكة تزيف عملة

صحيفة القوات المسلحة:

– قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في نيرتتي

– لجنة أمن الخرطوم تشيد بيقظة القوات النظامية في تأمين مسيرة 30 يونيو

– مانيس : حريصون على تعزيز علاقاتنا مع السعودية

– وزراء الري يواصلون المفاوضات الثلاثية للتوافق لملء وتشغيل سد النهضة

صحيفة صوت الأمة:

– اتهام بنك السودان بإهدار عائدات صادر الثروة الحيوانية

– العدل تنشئ محكمة عامة فى نيرتتي لبسط القانون

– السعودية تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان لدعم السلام

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

– إضراب مفتوح للفنيين بالكهرباء يهدد بقطع التيار اعتبارا من اليوم

– لجنة إزالة التمكين تحقق مع نائب المخلوع بكري حسن صالح

– الاتحاد الأوروبي: دفع أموال الشركاء للسودان يستغرق أكثر من عام

النيلين

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