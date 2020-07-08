أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020م
صحيفة السوداني:
– حكومة ولاية الخرطوم تصدر بياناً حول التعامُل مع كورونا بعد العودة للعمل
– ولاية الخرطوم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الأساس مع الالتزام بالشروط الصحية ومنع الوجبات والموبايل
– مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المُبعدين تعسفياً
– مِعبر أرقين : لجنة الطوارئ تسمح بدخول العالقين للبلاد وتحدد (3) مراكز لعزلهم
– حمدوك يؤكد دور الشرطة في تعزيز التحول المدني
– الشرطة: مجموعات مُتفلِّتة أثارت الشغب في موكب محكمة الشهيد حنفي
– “جمال الوالي” ينفي بشدة ما أشيع من تلفيق حول بيعه قطعة أرض لأمير قطر السابق
صحيفة آخر لحظة:
– 103 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 6 وفيات
– ضبط ثلاثين ألف جوال قمح مدعوم بالنيل الأبيض
– الحكومة ترد على (6) نقاط تقدمت بها (الثورية)
– حمدوك يتعهد بتوفير الدعم السياسي والمادي للشرطة
– أسرة علي عثمان تكشف الحقائق بشأن (قرارات لجنة التمكين)
صحيفة أخبار اليوم:
– رئيس الوساطة الجنوبية يختتم زيارته للبلاد، ويؤكد اتفاق السلام خلال اسبوع
– إكتمال الاستعدادات لامتحانات شهادة الاساس بولاية الخرطوم
– قائد ثاني قوات الدعم السريع يرعى الصلح بين الرحل والمزارعين بمحلية غرب جبل مرة
– لقمان يستضيف وزير العدل في تلفزيون السودان السبت القادم
صحيفة الوطن:
– حمدوك يؤكد دور الشرطة في ترسيخ دعائم الدولة المدنية
– الوساطة الجنوبية: توقيع اتفاق السلام خلال اسبوع
– لدي لقائه وفد مبادرة الشيخ الياقوت .. الفريق كباشي: المبادرة تمثل جماع أهل السودان وتستكمل حوار السلام
– السلطات توقف الرحلات السياحية النيلية بسبب ارتفاع المناسيب
– مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المبعدين تعسفياً
صحيفة النيل الدولية:
– الوساطة الجنوبية: اتفاق السلام خلال اسبوع
– بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة بولاية الخرطوم
– بدء محاكمة ضابط دعم سريع دهس مواطنا بسيارته
– بحث تسهيل إجراءات عقودات صادر الذهب بنافذه واحدة
صحيفة السوداني الدولية:
– تحالف شباب السودان للسلام: حريصون لانجاح تحقيق سلام شامل
– مباحثات شعبية مشتركة بين السودان واثيوبيا لأحداث مقاربات فى حل النزاع
– دخلوها متسللين سودانيين في لبنان يواجهون مشاكل عدة
صحيفة صوت الأمة:
– الخرطوم تعود إلى العمل تدريجياً وتطبق نظام التناوب
– الوساطة الجنوبية: اتفاق السلام خلال أسبوع
– ضبط أدوات مدرسية مخبأة بمدارس أساس
صحيفة تاسيتي الاخبارية:
– إشتراطات صحية لاستئناف العمل بالمؤسسات والأسواق
– رئيس الوساطة الجنوبية توقيع السلام خلال أسبوع
– وصول (2000) سوداني عالق إلى أرقين دون تنسيق
– شح المياه يهدد الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة
النيلين