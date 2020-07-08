



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– حكومة ولاية الخرطوم تصدر بياناً حول التعامُل مع كورونا بعد العودة للعمل

– ولاية الخرطوم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الأساس مع الالتزام بالشروط الصحية ومنع الوجبات والموبايل

– مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المُبعدين تعسفياً

– مِعبر أرقين : لجنة الطوارئ تسمح بدخول العالقين للبلاد وتحدد (3) مراكز لعزلهم

– حمدوك يؤكد دور الشرطة في تعزيز التحول المدني

– الشرطة: مجموعات مُتفلِّتة أثارت الشغب في موكب محكمة الشهيد حنفي

– “جمال الوالي” ينفي بشدة ما أشيع من تلفيق حول بيعه قطعة أرض لأمير قطر السابق

صحيفة آخر لحظة:

– 103 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 6 وفيات

– ضبط ثلاثين ألف جوال قمح مدعوم بالنيل الأبيض

– الحكومة ترد على (6) نقاط تقدمت بها (الثورية)

– حمدوك يتعهد بتوفير الدعم السياسي والمادي للشرطة

– أسرة علي عثمان تكشف الحقائق بشأن (قرارات لجنة التمكين)

صحيفة أخبار اليوم:

– رئيس الوساطة الجنوبية يختتم زيارته للبلاد، ويؤكد اتفاق السلام خلال اسبوع

– إكتمال الاستعدادات لامتحانات شهادة الاساس بولاية الخرطوم

– قائد ثاني قوات الدعم السريع يرعى الصلح بين الرحل والمزارعين بمحلية غرب جبل مرة

– لقمان يستضيف وزير العدل في تلفزيون السودان السبت القادم

صحيفة الوطن:

– حمدوك يؤكد دور الشرطة في ترسيخ دعائم الدولة المدنية

– الوساطة الجنوبية: توقيع اتفاق السلام خلال اسبوع

– لدي لقائه وفد مبادرة الشيخ الياقوت .. الفريق كباشي: المبادرة تمثل جماع أهل السودان وتستكمل حوار السلام

– السلطات توقف الرحلات السياحية النيلية بسبب ارتفاع المناسيب

– مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المبعدين تعسفياً

صحيفة النيل الدولية:

– الوساطة الجنوبية: اتفاق السلام خلال اسبوع

– بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة بولاية الخرطوم

– بدء محاكمة ضابط دعم سريع دهس مواطنا بسيارته

– بحث تسهيل إجراءات عقودات صادر الذهب بنافذه واحدة

صحيفة السوداني الدولية:

– تحالف شباب السودان للسلام: حريصون لانجاح تحقيق سلام شامل

– مباحثات شعبية مشتركة بين السودان واثيوبيا لأحداث مقاربات فى حل النزاع

– دخلوها متسللين سودانيين في لبنان يواجهون مشاكل عدة

صحيفة صوت الأمة:

– الخرطوم تعود إلى العمل تدريجياً وتطبق نظام التناوب

– الوساطة الجنوبية: اتفاق السلام خلال أسبوع

– ضبط أدوات مدرسية مخبأة بمدارس أساس

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

– إشتراطات صحية لاستئناف العمل بالمؤسسات والأسواق

– رئيس الوساطة الجنوبية توقيع السلام خلال أسبوع

– وصول (2000) سوداني عالق إلى أرقين دون تنسيق

– شح المياه يهدد الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة

النيلين

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