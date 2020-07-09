



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– مسودة اتفاق سلام السودان .. تمديد الفترة الإنتقالية

– اتفاق سلام السودان .. حصول الحركات على رُبع الحقائب الوزارية

– اتفاق السلام .. حصول الحركات على 3 مقاعد في مجلس السيادة

– مواطنو الخرطوم يصطدمون بـ«تعرفة مواصلات لاهبة» في أول يوم عقب العودة إلى أعمالهم

– الخرطوم تشرع في استخدام (كروت) الوقود لقطاع المواصلات

صحيفة الوطن:

– محمد وداعة: هيكلة الحرية والتغيير أو ستذهب البلاد فى “ستين داهية”

– جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة وتنشر جدولاً تدريجياً

– تفكيك شبكة اتجار بالبشر في الخرطوم

– تعاون سوداني أمريكي في مجال البترول الكهرباء والغاز

– الطيران المدني: فتح مطار الخرطوم الاسبوع المقبل

صحيفة آخر لحظة:

– استقالة قاضيين احتجاجاً على تسييس عمل لجنة ازالة التمكين

– أمريكا تعلن دعمها لمشاريع توليد الطاقة في السودان.

– توصية بإعادة 560 مفصولاً وتحسين معاش 622

– ندرة وارتفاع في تعريفة المواصلات

– توفير معدات كورونا لمراكز أمتحانات الأساس بالخرطوم

صحيفة أخبار اليوم:

– تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لابناء المغتربين الى وقت يحدد لاحقا

– ارتفاع إصابات كورونا بالسودان الى أكثر من 10الف اصابه والوفيات تتخطى حاجز ال 600

– السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث

– والي كسلا بالإنابة يؤكد السيطرة علي النزاع القبلي بحلفا الجديدة

صحيفة النيل الدولية:

– الولايات المتحدة: سنواصل دعم السودان

– السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث

– ولاية الخرطوم تؤكد عودة الحياة الى طبيعتها

– إنهاء مغامرات شبكة إجرامية لتجارة البشر بالخرطوم

صحيفة السوداني الدولية:

– المتحدة للماشية : ممارسات النظام البائد أثرت علي الصادرات والعائدات

– ملتقي المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم يواصل اعماله

– الطاقة : توزع كروت وقود ذكية للمواصلات

– مدير عام وزارة الصحة يتفقد الوضع الصحي بمحلية الدامر

صحيفة اليوم التالي:

– لجنة التمكين ترفع الحجز عن الشركة الإفريقية للصرافة

صحيفة صوت الأمة:

– النائب العام: تفاوض بين السودان والجنائية لتسليم البشير

– إنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالبشر

– تعاون بين السودان وأمريكا في مجال الطاقة

– المهنيين يستعيد سيطرته على صفحته بالفيسبوك

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

– ارتفاع الإصابات بـ (كورونا) مع أول أيام رفع الحظر التدريجي

– فتح مطار الخرطوم بصورة تدريجية الأسبوع المقبل

– السماح للمخابز التجارية بالبيع المباشر للجمهور

النيلين

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