أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020م
صحيفة السوداني:
– مسودة اتفاق سلام السودان .. تمديد الفترة الإنتقالية
– اتفاق سلام السودان .. حصول الحركات على رُبع الحقائب الوزارية
– اتفاق السلام .. حصول الحركات على 3 مقاعد في مجلس السيادة
– مواطنو الخرطوم يصطدمون بـ«تعرفة مواصلات لاهبة» في أول يوم عقب العودة إلى أعمالهم
– الخرطوم تشرع في استخدام (كروت) الوقود لقطاع المواصلات
صحيفة الوطن:
– محمد وداعة: هيكلة الحرية والتغيير أو ستذهب البلاد فى “ستين داهية”
– جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة وتنشر جدولاً تدريجياً
– تفكيك شبكة اتجار بالبشر في الخرطوم
– تعاون سوداني أمريكي في مجال البترول الكهرباء والغاز
– الطيران المدني: فتح مطار الخرطوم الاسبوع المقبل
صحيفة آخر لحظة:
– استقالة قاضيين احتجاجاً على تسييس عمل لجنة ازالة التمكين
– أمريكا تعلن دعمها لمشاريع توليد الطاقة في السودان.
– توصية بإعادة 560 مفصولاً وتحسين معاش 622
– ندرة وارتفاع في تعريفة المواصلات
– توفير معدات كورونا لمراكز أمتحانات الأساس بالخرطوم
صحيفة أخبار اليوم:
– تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لابناء المغتربين الى وقت يحدد لاحقا
– ارتفاع إصابات كورونا بالسودان الى أكثر من 10الف اصابه والوفيات تتخطى حاجز ال 600
– السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث
– والي كسلا بالإنابة يؤكد السيطرة علي النزاع القبلي بحلفا الجديدة
صحيفة النيل الدولية:
– الولايات المتحدة: سنواصل دعم السودان
– السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث
– ولاية الخرطوم تؤكد عودة الحياة الى طبيعتها
– إنهاء مغامرات شبكة إجرامية لتجارة البشر بالخرطوم
صحيفة السوداني الدولية:
– المتحدة للماشية : ممارسات النظام البائد أثرت علي الصادرات والعائدات
– ملتقي المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم يواصل اعماله
– الطاقة : توزع كروت وقود ذكية للمواصلات
– مدير عام وزارة الصحة يتفقد الوضع الصحي بمحلية الدامر
صحيفة اليوم التالي:
– لجنة التمكين ترفع الحجز عن الشركة الإفريقية للصرافة
صحيفة صوت الأمة:
– النائب العام: تفاوض بين السودان والجنائية لتسليم البشير
– إنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالبشر
– تعاون بين السودان وأمريكا في مجال الطاقة
– المهنيين يستعيد سيطرته على صفحته بالفيسبوك
صحيفة تاسيتي الاخبارية:
– ارتفاع الإصابات بـ (كورونا) مع أول أيام رفع الحظر التدريجي
– فتح مطار الخرطوم بصورة تدريجية الأسبوع المقبل
– السماح للمخابز التجارية بالبيع المباشر للجمهور
النيلين