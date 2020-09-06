سأله نميري بكم وعدوك حتي تقوم بالمهمة، قال المتهم وهو يرتجف عشرة الاف جنيه





يحكي ان الريس نميري امر ضابط كان يحقق في احداث انقلاب حسن حسين باحضار المتهم والمكلف بقتل الريس اثناء نومه في ساعة الصفر وقطع راسه وتقديمه للانقلابيين … ظن ذلك الضابط ان الريس نميري يريد ان يحاكمه بنفسه بعقوبة خاصه وبعد إحضار المتهم مقيدا امر الريس بفك القيود عنه وتركه معه وامرهم بالانصراف جميعا وبقاء المتهم معه .

ساله نميري بكم وعدوك حتي تقوم بالمهمه قال المتهم وهو يرتجف عشرة الاف جنيه ساله نميري وكنت ح تعمل بيها شنو قال المتهم ح اشتري طاحونة دقيق في البلد .. رد نميري ، تبيعني بطاحونه يا فلان ؟ فبكي فلان…

مرت ايام ورجع الضابط للسوال عن المتهم بصفته محقق في الاحداث فقال له نميري اشترينا له طاحونه ونزلناه المعاش واستلم حقوقه وسافر بلدو .. !! فكر ذلك الضابط ان الريس قام باعدام المتهم بنفسه وقال له بصفتي ضابط مسئول لا بد من معرفة اين ذهب المتهم .. اقسم له الريس بانه في بلده الان هو والطاحونه ولو ما مصدقني اسال الضابط الذي رافقه للشؤن الماليه وسلمه حقوقه والطاحونه وقد عفوت عنه بصفتي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلي لقوات الشعب المسلحه رايك شنو ؟ قام الضابط بتحية الريس وانصرف .

Sami Sinada