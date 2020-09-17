عبدالوهاب وردي: الحكومة الإنتقالية فقدت مصداقيتها





دي وهمة ساكت..هكذا كان انطباع غالبية الناس عقب المؤتمر الصحفي بتاع النائب العام عن(المتفجرات ) فقدت الحكومة الإنتقالية مصداقيتها والناس بقت تدخل كلام الحكومة بالاضان اليمين وتمرقوا بالشمال ودة وضعب كعب وصعب وخطير وكدة السيناريو بتاع قصة محمود والنمر الشهيرة حيتم تطبيقوا بحذافيرو كلنا عارفين محمود الكذاب كان بكورك ( النمر النمر هاجمني النمر ) والناس تمرق عشان تنقذوا وما بتلقى لا نمر لا كديسة ولا حتى سحلية ساي وهكذا( كتبوه عندهم كذابا ) ولما ظهر النمر حقيقة وصاح محمود النمر النمر مافي زول اشتغل بيهوا الشغلة فمزقه النمر شر ممزق واكلوا حتة حتة وواضح تماما انوا دة حيكون مصير حكومتنا الإنتكالية..اوعا النمر يا ريس وكلم معاك لينا وبتاعت المالية البتسرح شعرا زي الجدة بطة دي اما بن عباس وبن صالح والسيد والي الكوفة ديل انا شايف النمر بتحاوم جمب بيوتهم من زمااان ولا أمل في نجاتهم .

عبدالوهاب وردي