نزار العقيلي: (بت الروبي شغالة شنو ؟)

في القمة العربية الكانت منعقدة في الخرطوم سنة ٢٠٠٦ كان في عسكري شليق شلاقة ما عادية بس ما ذي شلاقة بت الروبي ، اها العسكري كان عايز يظهر باي طريقة قدام الكاميرات جنب الرؤساء و الزعماء العرب عشان اطفالوا يشوفوهو في التلفزيون ، و اول ما القزافي وصل حاول يجري يحصل الكاميرات في المدخل وراء القزافي لكن القاش بتاعو اترخى مع الجرى و حاول انو يصلح القاش و يستعدل الطبنجة بتاعتو ، و يا ريتو ما حاول 😂 لانو في ثانية هجمو عليهو البنات الحارسات القزافي و ختوهو في فتيل هندي و سلموهو سلاحو بدون ذخيرة 😂 .
غايتو نحمد الله انو الحركة بتاعت بت الروبي دي عملتها مع وزير الخارجية الامريكي ما مع ترامب ولا مع مجنون كوريا داك 😂
بت الروبي في الحقيقة انا ما عارف هي شغالة شنو في مكتب حمدوك والله ، هل هي مسؤلة المراسم ؟؟؟ و لا مسؤلة الإعلام ؟؟
و لو كانت مسؤلة الإعلام في مجلس الوزراء تبقى كااارثة والله و تصرفها ده ح يحسب على الحكومة ككل لانو مهمة توجيه الضيف ما مهمة الاعلام ، و لو كانت مسؤلة المراسم يبقى ده ما شغلها والله ، ده شغل ( افراد ) المراسم و ليس المسؤل من المراسم ، مسؤل المراسم ما عليهو إلا ان يقيف على افراد المراسم و يشرف على أدائهم ، ده غير انو من الاساس مفترض مسؤل المراسم يراجع مع حمدوك البروتكول بكل تفاصيلو و حمدوك هو البوجه الضيف و يصحح ليهو الوقوف ، لانو افراد المراسم مسؤليتهم بتنتهي عند توصيل الضيف لحمدوك و تبداء تاني مع تحرك الضيف من حمدوك .
شغل المراسم شغل حساس جدا” جدا” و الغلطة فيهو ممكن تعمل كارثة و ممكن تتسبب في مشاكل كتيرة و عشان حساسية العمل في المراسم في دول كتيرة جدا بتطعم افراد المراسم بي عناصر امنية تفاديا” لوقوع اي أخطاء .
اذا تم تجاوز و تجاهل خطاء الروبي اليوم بدون ابعادها من اي منصب داخل المجلس يبقى معناها بت الروبي عندها وظيفة تانية داخل مكتب حمدوك احنا ما عارفنها
نزار العقيلي
14 تعليقات
المرة الفي الصورة دي مالها مشتحة رجليها كدة؟!
شكلها زي الناقة لما تكون عايزه تبول ههههههههههههههه
أول مرة الدورة الشهرية تجيها فى السودان الظاهر أولويز ساح مع مكنة القحاطة المسيحة
https://www.youtube.com/watch?v=8uJTGaz2OUs
انت في بت الروبي ولا حمدووك والشعور بالتقزم ..واقف مرتجف
الراجل دا يحس بالشموخ متين… لم يتعلم من رمز عزة السودان اسماعيل الازهري شي ..
أيها الكاتب لا علاقة لك بالرجولة جايب ليك صورة فوتوشب
الصور تركيب يا بنى كوز اهل النفاق يا اوسخ بشرية فى السودان الحبيب
انت حارقاك وين بت الروبى دى ياكوز شوف ليك حاجة هادفة اكتب فيها انتو غير هيافتكم دى الغطس حجر السودان ابان ايام حكمكم القمئ شنو
هسه انت كاتب ليك موضوع طويل عريض في مسألة تافهة و تصفها بألكارثة مع أنو انت الكارثة بدون توضيح الكارثة العملتها الموظفة لدى رئيس الوزراء هي شنو بألضبط!!! بعدين بت الروبى دى ما عندها اسم ولا ده نوع من التنمر و الاستهزاء و الاحتقار لانسانة دون سبب , هل لانها انثى, أم نوع من الحسد على وظيفتها التي ترى عدم استحقاقها لها مرة أخرى دون أن تبين الأسباب بعدم تأهيلها.
عنبر المجنونات.
والله يا ناس قحت خلاااااس العندكم كملت من تعليقاتكم الفوق دي.
ياخ رجعونا محل خلونا الكيظان والعفو والعافية.
الكيظان خلو الدوللر بي 68 جنيه والسلع كلها مدعومة والأمن مستتب إنتو زدتو عليها 140 جنيه بدون دعم ولا أي مسئوليات حكومية وزدتو المرتبات موية يعني نقصتوها في القيمة وزدتوها في الكمية فشكرا لحدي هنا، وما أي زول يقول ليكم الحقيقة المرة معناتا كوز وما بتخوفوا الناس بالكلمة دي.
انت في المشتحة ولا حمضوق زي الماسك طرمبة وبنفخ .. قحاتة هلافيت .. الجقة دي البتاع عاوز انصل اشتحت عشان ما يقع .. بس دا الموضوع لا فتوشوب ولا كركوب .. شتحوب
بطل الطلس بتاع الكيزان القديو الحقيفى موجود فى الميديا
حمدوك هذيل وضعيف ولايصلح لهذا المنصب. القيادة تحتاج لشخصية قوية وشجاعة ورإئ وحكمة هذه الصفات لاتوجد في حمدوك
انت ياعقليي غير منطقي لا فكريا ولاعلقيا ولا حتي املائيا او لغويا ودي ابسط مقومات الكاتب دعك من أخر قال قزافي يااااخ قذافي وصحح مسئول ومسئولية… عموما زي انتقادك زمان بصفحتك لداليا الياس وتنبأك الفشنك…