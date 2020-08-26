نزار العقيلي: (بت الروبي شغالة شنو ؟)





في القمة العربية الكانت منعقدة في الخرطوم سنة ٢٠٠٦ كان في عسكري شليق شلاقة ما عادية بس ما ذي شلاقة بت الروبي ، اها العسكري كان عايز يظهر باي طريقة قدام الكاميرات جنب الرؤساء و الزعماء العرب عشان اطفالوا يشوفوهو في التلفزيون ، و اول ما القزافي وصل حاول يجري يحصل الكاميرات في المدخل وراء القزافي لكن القاش بتاعو اترخى مع الجرى و حاول انو يصلح القاش و يستعدل الطبنجة بتاعتو ، و يا ريتو ما حاول 😂 لانو في ثانية هجمو عليهو البنات الحارسات القزافي و ختوهو في فتيل هندي و سلموهو سلاحو بدون ذخيرة 😂 .

غايتو نحمد الله انو الحركة بتاعت بت الروبي دي عملتها مع وزير الخارجية الامريكي ما مع ترامب ولا مع مجنون كوريا داك 😂

بت الروبي في الحقيقة انا ما عارف هي شغالة شنو في مكتب حمدوك والله ، هل هي مسؤلة المراسم ؟؟؟ و لا مسؤلة الإعلام ؟؟

و لو كانت مسؤلة الإعلام في مجلس الوزراء تبقى كااارثة والله و تصرفها ده ح يحسب على الحكومة ككل لانو مهمة توجيه الضيف ما مهمة الاعلام ، و لو كانت مسؤلة المراسم يبقى ده ما شغلها والله ، ده شغل ( افراد ) المراسم و ليس المسؤل من المراسم ، مسؤل المراسم ما عليهو إلا ان يقيف على افراد المراسم و يشرف على أدائهم ، ده غير انو من الاساس مفترض مسؤل المراسم يراجع مع حمدوك البروتكول بكل تفاصيلو و حمدوك هو البوجه الضيف و يصحح ليهو الوقوف ، لانو افراد المراسم مسؤليتهم بتنتهي عند توصيل الضيف لحمدوك و تبداء تاني مع تحرك الضيف من حمدوك .

شغل المراسم شغل حساس جدا” جدا” و الغلطة فيهو ممكن تعمل كارثة و ممكن تتسبب في مشاكل كتيرة و عشان حساسية العمل في المراسم في دول كتيرة جدا بتطعم افراد المراسم بي عناصر امنية تفاديا” لوقوع اي أخطاء .

اذا تم تجاوز و تجاهل خطاء الروبي اليوم بدون ابعادها من اي منصب داخل المجلس يبقى معناها بت الروبي عندها وظيفة تانية داخل مكتب حمدوك احنا ما عارفنها

نزار العقيلي

