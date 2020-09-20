صرخة أم: ولدى اليافع الشايلاهو للزمن.. بتضيع أحلى سنوات عمره فى الصفوف!!





#صرخة_أم

لينا كم يوم حاولنا نكافح ندرة العيش بالإستغناء وإستخدام البدائل المتاحة…

صراحة لقيناها مكلفة أكتر منو وغير مشبعة…

وإشتهيناهو 😓

فقررنا العودة على مضض وبكامل الإكراه للمذلة والمعاناة فى القرن الواحد وعشرين!!!

وكسابق عهده….. طلع ( محمد) كتر خيرو والله يباركو الساعة 3 ص….سجل إسمو فى الفرن نمرة 117….وقعد ينتظر….!!!

وأنا طبعاً غلبنى النوم وقلبى واجعنى عليهو …

فضلتا متابعة بالتلفون لحدى ما هلل وكبر ورجع شايل (العويشات )الساعة 7 ونص وسط فرحة غامرة نهديها لحكومتنا الموقرة !!

وبعد التهانى والدعوات والتحفيز…. دخل حبيب قساى عشان ياخد غمدة…. وبدأت رحلة عذابى مع التفكير والحسرة!!

ولدى اليافع الشايلاهو للزمن….بتضيع أحلى سنوات عمرو فى الصفوف!!

بتتبدد طاقتو الإبداعية فى المعاناة وبيضيع إقبالوا على الحياة شمار فى مرقة!!

تفكيرو أصبح محدود….لايتجاوز التخطيط عن أفضل وأسرع الطرق الممكن يوفق بيها بين صف البنزين وصف العيش وكيس النفايات!!!

مخو بقى بعيد عن التحصيل الأكاديمى والثقافة….بيقضى نهارو نايم بسبب السهر… ومنتهى الرفاهية فى حياتو إنو يلعب ( ببجى) !!

ماعندو إستعداد يتكلم فى المستقبل….ولمعة الأمل فى عيونو مطفية ومابيكلف نفسو يخش فى أى نقاش عن حال البلد!!

ولدى تمرة فؤادى الشايلاهو للزمن عايش حالة من الإستسلام العجيب للإحباط والحزن!!

جانى قبل كم يوم قال لى 🙁 فتشى لى شغل….المدرسة دى ما أظن تفتح)!!

قلت ليهو : (الشايلين شهاداتهم مالاقين شغل…. داير تشتغل شنو؟!….تفاءل بالخير وحاول إتفقد المقرر إنت ممتحن شهادة السنة الجاية)!!

عاين لى ببرود ….ورجع لى شاشة تلفونو ويدو بتبرم فى شعرو!!

أنا خايفة على أولادى من الإكتئاب القاتل 😓

حتى (مقتدى) العمرو 11 سنه بقى عصبى وسريع الإشتباك مع أخواتو وبيتوتى وساكت أكتر من اللازم !!!

أعمل شنو؟!

أقع بيهم وين؟!

أوفر ليهم حياة كريمة ومستقبل مشرق كيف؟

أجدد روحهم الشاخت وأرجع ليها عنفوان الصبا بياتو طريقة؟!!

زمان كنت بتمنى ليهم حياة أفضل من العشناها…

هسه أقصى أمنياتى يضوقوا راحة البال وبساطة العيشة ونبل المجتمع العشناهو…

أولادنا عمرهم بيضيع …. ونستهم كلها بقت عن الأسعار والمقارنات وجدول قطوعات الكهرباء وسرقة العربات والمشاكل الفى الشارع والفيضانات والمآسى!!

ووصايانا كلها بقت عن التوعية ضد التحرش والإغتصاب وعصابات الأحياء!!!

دى حياة شنو دى ياخ؟!

ومنو المسؤول عن الوصلناهو ؟!

#دلونى_إلى_السمبك

بقلم

داليا الياس