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الموضة الجديدة .. الاعتذارات
الموضة الجديدة .. الاعتذارات
اعتذر عن دعمي لحمدوك واعتذر عن دعمي للتجمع واعتذر واعتذر ..
كل الابواق قامت تعتذر
و قال ليه قال دي الديمقراطية
لا دي ما الديمقراطية
ده الاجرام في حق الشعب السوداني
لما تكون انت ما على قدر السياسة و لا عندك بعد نظر و لا قراءة صحيحة للاحداث و لا قدرة على التحليل و استنباط النتائج بناء على الحاضر و الماضي و تجي تخدع شعب وثق فيك و تخليه يدعم مجموعة من الفاشلين و هذا الدعم ينتج عنه تمكين المجرمين و المرتزقة و نهب مال الدولة و اهانة كرامتها و تدمير الاقتصاد و موت المواطنين و ضائقة معيشية تخسف بخط الفقر ذاته تحت الارض .. يبقى انت مجرم ارتكبت جريمتك مع سابق الاصرار و الترصد .. و تبقى شريك قحت فانت من مهدت لهم المجلس و فتحت لهم الباب ..
بلا اعتذار بلا استهبال
Shadia Omar
تعليق واحد
Don’t play dumb