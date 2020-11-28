وفاة د. عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير





توفي فجر يوم السبت اللواء (م) د. عبد الله حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، بعد صراع طويل مع المرض. حسب ما اعلن احد أقاربه.

عمل الراحل طبيباً في القوات المسلحة السودانية لخمسة عشر عاماً، قبل تقاعده.

وكان الفقيد قد نقل لإحدى مستشفيات الخرطوم بعد تدهور حالته الصحية في سجن كوبر.

وسيتم دفن الراحل عند الساعة ٨ من صباح السبت بمقابر حلة حمد.

الخرطوم: السوداني