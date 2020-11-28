سياسية
وفاة د. عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير
توفي فجر يوم السبت اللواء (م) د. عبد الله حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، بعد صراع طويل مع المرض. حسب ما اعلن احد أقاربه.
عمل الراحل طبيباً في القوات المسلحة السودانية لخمسة عشر عاماً، قبل تقاعده.
وكان الفقيد قد نقل لإحدى مستشفيات الخرطوم بعد تدهور حالته الصحية في سجن كوبر.
وسيتم دفن الراحل عند الساعة ٨ من صباح السبت بمقابر حلة حمد.
الخرطوم: السوداني
تعليق واحد
له الرحمة والمغفرة وتقبله الله قبولا حسن وجعل مثواه الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الدوام لله ولكل أجل كتاب …ولكن هؤلاء الكلاب أبوا إلا أن كونوا بمنتهي القذارة ورفضوا له بالذهاب بالعلاج بالخارج …هم يريدون تصفية كل ما له بالنقاش بمثل هذا الأسلوب الجبان الذي لا يشبه الرجال ولا أهل السودان …من أين اتي هؤلاء العفن ..لكم يوم وسوف تدفعوا الثمن غالي