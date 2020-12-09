حسين خوجلي يكتب: هذا التشكيل الوزاري عائد وراجح





(على النجيلة جلسنا) مجموعة من الأصدقاء جمعت بيننا حرفة الأدب والسياسة والإعلام، واتفقنا بأن شح النفس عند الأحزاب وطمع المحاصصة سرق من الفترة الانتقالية التشكيل الوزاري الأمثل الذي كان جديراً به أن يرضي الداخل ويكسب احترام الخارج، ويُفرغ الأحزاب الصغيرة والكبيرة لتتوجه صوب معركتها الحقيقية لتنال ثقة الجماهير عبر الصندوق الزجاجي الشفاف والاختيار الحر.

وقبل أن ينفض السامر اقترح أحد ظرفاء الجلسة أن نعين صاحب القرار باختيار مجلس وزراء يُرضي طموحات المرحلة وغالب المزاج الشعبي، فاتفقنا في يسر وسهولة على هذه القائمة الذهبية المجردة من نوازع الإثنية والجهوية والأطماع الحزبية. فإن نالت الرضا أو بعضها فهو المطلوب وإن لم تبلغ كلها أو بعضها شواطئ الاختيار، فستبقى مثاراً للجدل والحوار لمنتديات افتقدت فضيلة الاقتراح والاقتراع.

1/ الدكتور جبريل إبراهيم رئيساً للوزراء.

2/ الدكتور التجاني سيسي وزيراً للخارجية.

3/ الدكتور الهادي إدريس وزيراً لشؤون الرئاسة.

4/ الدكتور أحمد المفتي وزيراً للعدل.

5/ الدكتور هنود أبية النائب العام.

6/ السيد عبد الرسول النور وزيراً للحكم الاتحادي.

7/ الدكتور التجاني الطيب وزيراً للمالية.

8/ الدكتورة إيمان صليب طوبيا وزيراً للصحة.

9/ السيد محمد المرضي التجاني وزيراً للصناعة.

10/ السيد علي السيد وزيراً للتجارة والتموين.

11/ السيد أمين النفيدي وزيراً للإستثمار.

12/ البروفيسور عبد العظيم كبلو وزيراً للتعليم العالي.

13/ الدكتورة آمنة بدري وزيراً للتربية والتعليم.

14/ الدكتورة إبتسام سنهوري وزيراً للإعلام.

15/ الأستاذ مبارك أردول وزيراً للتعدين.

16/ المهندس عبد الله الحاج سليمان وزيراً للطاقة والنفط.

17/ المستشار مهندس الخير حاج الأمين وزيراً للري والموارد المائية.

18/ البروفيسور إبراهيم أحمد أونور وزيراً للتخطيط الاقتصادي.

19/ السيد ياسر عرمان وزيراً للتعاون الدولي.

20/ الدكتور محمد ناجي الأصم وزيراً للشباب والرياضة.

21/ الدكتور عبد المحمود أبو وزيراً للإرشاد والأوقاف.

22/ السيدة نسرين النمر وزيراً للشؤون الإجتماعية.

23/ الأستاذ عالم عباس محمد نور وزيراً للثقافة والتراث.

24/ الدكتور خالد التجاني وزيراً للثروة الحيوانية.

25/ مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر وزيراً لوزارة الهجرة والمغتربين.

26/ استشاري مرتضى معاذ وزيراً للبيئة والتنمية الحضرية.

27/ الكابتن عادل المفتي وزيراً للنقل والمواصلات.

28/ المهندس هاشم أبنعوف وزيراً للطرق والجسور والبنى التحتية.

29/ السيد أحمد الشايقي وزيراً للزراعة.

30 / الدكتور مهندس أيمن حسن أبوسبيب وزيراً للإتصالات والتقنية.

31/ الأستاذة ندى حسن إبراهيم مالك وزيراً للسياحة والآثار.

وتبقى حقائب الدفاع والداخلية والأمن لاختيار المنظومة العسكرية. أما الإسلاميون والشيوعيون والبعثيون والمؤتمر السوداني وهلم جرا فلينتظروا تشكيل الحكومة القادمة بعد الإنتخابات المبكرة.

حسين خوجلي وآخرون.

حسين خوجلي – صحيفة الانتباهة