معز ميرغني: شعب بلا ذمة ولا اخلاق!





كونه بعض الكيزان افسدوا وسرقوا ونهبوا وقتلوا واي شي دي مابتغالطوا فيها اتنين وعندهم اسبابهم بغض النظر عن منطقيتها من عدمها وفي النهاية بظلوا فئة مامخلده وقد غادرت مقاعد الحكم لكن تظل المشكلة فينا نحن الشعب السوداني..

الايام دي مثلا موجة رفع العقوبات وما ادراك جر ليك اقرب قحاطي او مسكين من المساكين الكتار الحايمين ديل واسالو (منو الوضع السودان في القائمة دي)؟

طوالي حيرد ليك (الكيزان) وهاك ياشتيمه ونبذ!!

في حين انه وزير خارجية قحط الحالي القاعد في منصبه ده قالها وعلى الملأ (نحن الوضعنا السودان في القائمة دي!! و مابنعتذر لاي زول!!) المبرر انه يسقط نظام الانقاذ!!

تسألو اها والدمر الاقتصاد منو يجيب ليك ذات الاجابه العبيطه الكيزان مع انه عبدالواحد نور قالها عديل نحن الدمرنا الاقتصاد بكثرة الحروب الاستنذفت خزينة الدوله ولو ماعملنا كده ماكان سقط بعد تردي الوضع الاقتصادي!!

دي مامشكلتنا مشكلتنا في (القطيع) السمعوا الكلام ده ولسه معلقين الجرم علي الكيزان براهم وده مادفاع عنهم لكن طالما انها ثورة (وعي وعداله ) زي ماقلتوا ماتبقوا انتوا الغباء والظلم يمشي علي رجلين ولاشنو ؟؟

من سقوط حكم الانقاذ ولليوم الفساد يزكم الانوف والجوع والمرض والفاقه وكل السوء ماثل وهي من اسباب خروج الناس علي الكيزان وان كان وطأتها في عهدهم اخف ولما تسألهم لي الوضع بقي سحيق كده يردوا ليك نفس (الاغبياء) مادي تركة الكيزان مع انه التركة الخلوها الكيزان كوضع اقتصادي كان افضل يبقي السؤال الدهورو شنو؟؟

لما رئيس الوزراء اقول ماعندنا دولار نجيب بيه دواء وغاز وخبز مش حق لنا ان نتساءل بعد سنتين من مغادرة الكيزان انه الدولار مشي وين خاصة وفي عملية استرداد لمليارات الجنيهات منهم حسب لجنة ازالة التمكين ؟؟

ليكم سنتين في الحكم ومافي عمله صعبه في البنوك معقوله لكن!!

لما تجي تسأل ليك اي (اهبل) سيبك من الاقتصاد لي الناس دي فكت كده والاخلاق انحطت ؟يرد ليك الكيزان ماكانت اخلاقهم كده!!

لو فرضنا طالما انتوا راضين وقادرين تعيشوا في وضع اسوأ اقتصاديا واخلاقيا ومتحملنوا طلعتوا عليهم لي؟؟

لو حاولت تقيف علي الرصيف وتحلل سبب اصرار الغالبية (الهبله) علي العيش في الوضع ده وبقناعات مهزوزه بتصل لحقائق انه نحن مجرد شعب (هامشي) ماعندنا اي خطط اوطموح (وهميين) حاقدين حاسدين والحسد حقنا للأسف من النوع التاني المكروه وهو تمني زوال النعمة وده الحصل يعني الثورة دي لما قامت ماعشان الكوز حرامي وسرق مال الشعب او قتل لا عشان هو سرق وما اداني معاه بمعني انه مشكلتنا مع الكيزان ما(السرقه) المعيبه في حد زاته او الخلل الاخلاقي والتجاوزات لا المشكلة في انهم لما (سرقو ما ادونا وظفوا ناسهم وماشغلونا اكلو وجوعونا عرسوا وخلونا) وعلي كده قس عشان كده بتلقي الوضع الراهن برغم التردي في القيم والاخلاق والمبادئ ووو بعض (الكرور) مواصلين في التضليل عشان بس يغيظوا الكيزان الاتخارجو ليهم سنتين بفقدان النعمة اما الوطن فااااخر اهتماماتهم !!

ودي وغيرها من اهم الاسباب الافرغت 19 ديسمبر تماما من اي محتوي مثالي ومافي اي معاني سامية حقيقية ورا التغيير الحصل علي علاته كل الحاصل مكايدات وتصفية حسابات (ناكل زي اكلتو نقتل زي ماقتلتو نكذب زي ماكذبتوا نسجن بدون ذنب زي ماسجنتوا نطرد زي ماطردتو نفصل زي مافصلتو نشوه سمعتكم زي ماشوهتو وهلمجرا ) ده الواقع

اما حنك (وعي وعداله وحرية) وغيرها مجرد شعارات اساسا ماممكن تتحق لي شعب سواده الاعظم ماعنده لازمه لامبدأ لا اخلاق والكلام مأخوذ من الواقع (البطرش) ده ماجبت حاجة من عندي مابعرف اطبل واغش نفسي وغيري بترديد عبارات كذابه علي شاكلة (بطل مقدام جسور طيب حننط حنقفذ حنتلب ….الخ) من عبارات المدح الكذوب

اخيرا..

لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير الله يدينا ويديكم طولة العمر وحتشوفوا لو اتقدمنا قيد انمله ابقوا قابلوني

اخيرا جدا..

ماتبقى طبله ساي

معز ميرغني