محللون: نتوقع انسياب التحويلات البنكية قريباً





أكد اقتصاديون أن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مدخل لإنسياب التحويلات البنكية ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، وفرض آفاق التبادل المصرفي بين المصارف المحلية والعالمية.

التدفقات المالية

وقال الاقتصادي د. هيثم فتحي إن رفع السودان من قائمة الإرهاب ييسر إجراء تحويلات العاملين بالخارج وتدفقاتهم المالية، وهذه العمليات ستدخل النظام المصرفي السوداني، ما يعزز قيمة الجنيه السوداني، ويتوجب تعديل سعر الصرف والسماح للشركات السودانية بالوصول لرأس المال ودفع المشتريات عبر الإنترنت.

واستطرد فتحي بأن القرار يعيد ثقة المؤسسات المالية الدولية في السودان ويفتح أمامه باب الحصول على قروض ميسرة وتمويل منها، واستقبال الاستثمارات العالمية وزيادة دعم الاقتصاد السوداني بما يفتح مجالات جديدة من أجل التنمية، ويعول السودان على استثمارات الخليج العربي لقربه الجغرافي وقدرته المالية، وأيضًا الدول الأوروبية، ويسهم في تحسن واضح ويصنف السودان بأنه دولة عالية المخاطر لدولة آمنة، ما يعيد الجدارة للدولة وفك عزلتها وعودتها للمجتمع الدولي وتسريع انضمامه لمنظمة التجارة العالمية وإقامة علاقات في كافة المجالات مع دول العالم، وإمكانية قيام السودان بدور مهم في المجتمع الدولي

تأهيل المصارف

وقال الخبيرالاقتصادي د.محمد الناير إن إزالة اسم السودان يعتبرخطوة في صالح الاقتصاد السوداني

وأكد الناير ان الرفع من قائمة الارهاب يمهد لانسياب التحويلات النقدية من الخارج و ويزيد عدد مراسلي البنوك وتحويلاتهم من والي السودان، مطالبا الحكومة بالاستفادة من هذا المناخ الجيد لانسياب تدفقات النقد الاجنبي للبلاد والحفاظ على هذه المكاسب.

خطابات اعتماد

في ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي ان فوائد إزالة اسم السودان تؤدي لإنسياب تحويلات المغتربين بالطرق الرسمية بدلا عن الطرق الملتوية والوسطاء والمضاربين في العملة، وكذلك يساعد في الإفراج عن الأصول السودانية المجمدة في أمريكا المقدرة بحوالي(٣٠) مليار دولار ويمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الدولار عبر السعر الموحد ويتم تغذية المصارف للتعامل به مع المواطن ويمكن من جلب البضائع والعلاج بصورة مستقرة ما يعزز الاقتصاد السوداني.

أسواق العمل

أكدت وزيرة المالية د. هبة محمد علي في تصريحات صحفية سابقة أهمية سلطة تنظيم أسواق المال،خاصة بعد رفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودخوله حيز التنفيذ، لحفزه تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسودان.

الخرطوم: أبوعاقلة عياشي

صحيفة الصيحة