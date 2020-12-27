



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م

صحيفة أخبار اليوم:

في ظاهرة غريبة : ابراج الكهرباء تتعرض للنهب والتخريب وتفقد 600 ميقاواط.

سلطات مطار عنتبي تكشف عن ورقة تفيد بوجود كاذب لقنبلة بداخل طائرة علي متنها رئيس الجبهة الثورية.

«اخبار اليوم» تنشر كلمتي نجل الامام الراحل وسكرتير مكتبه الخاص في احتفائية تابيبنة بمناسبة مرور ذكري يوم ميلاده.

جبريل يؤكد ضرورة دعم القوات المسلحة.

تكتل نسوي سوداني يدعم الشعبية ويؤيد فصل الدين عن الدولة.

قبيلة القريات تغلق الطريق احتجاجا على وفاة احد ابنائها بعد خروجه من حبس بواسطة الشرطة.

صحيفة الوطن:

مناوي: لسنا شياطين وعلينا أن نتجاوز الخلافات

اشتباه قنبلة يعطل طائرة قادمة من عنتيبي للخرطوم

الطاقة تكشف عن أسباب قطوعات الكهرباء

مستشار حمدوك يعلن عن بشريات في الموازنة الجديدة

سما نيوز:

الكاروري: الصحافة الالكترونية في حاجة الى المزيد من الصحفيين الالكترونيين المتخصيين

فرص عمل وتدريب للشباب حديثي التخرج

صحيفة السوداني:

إزالة التمكين تستلم ملفات فساد بولاية النيل الأبيض

(الأمة القومي) يكشف عن هيكلة المجلس المركزي للحرية والتغيير

ورشة الاعلان الالكتروني تتناول مزايا الصحافة الالكترونية

(8) ملايين يورو لتطوير الزراعة في العام المقبل

وصول رئيس الجبهة الثورية الى يوغندا بسلام عقب بلاغ بوجود قنبلة في طائرته

صحيفة النيل الدولية:

اعادة تشريح جثمان (نوري) وتجمع المهنيين يمهل السلطات أياماً لإغلاق مراكز الاعتقال التابعة لـ (الدعم السريع)

الجيش يسيطر على 11 مستوطنة إثيوبية داخل السودان وقوات إرتيرية تتحرك قرب الحدود

بعد تخريب أبراج الكهرباء.. برمجة القطوعات لحين اكتمال الصيانة “الاثنين”

ورشة الاعلام الالكتروني تتناول مزايا الصحافة الالكترونية.

صحيفة القوات المسلحة :

القائد العام يشهد تخريج كلية القيادة والأركان المشتركة اليوم

الصحة بالخرطوم تحذر من الفيروس الجديد

والي الخرطوم يوجه بمعالجة القضايا الخدمية المتعلقة بالمواطن

صحيفة صوت الأمة:

محمد الفكي: الصادق المهدي سياسي لم يلطخ يده بدماء الشعب

ضبط عصابة تجند الشباب للقتال في ليبيا

الأمة القومي يكشف ترتيبات الانتقال الداخلي في مؤتمر صحفي غدا

صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:

محمد الفكي سليمان : ملتزمون بحل قضية المتاثرين بسد مروي.

تخريب أبراج الكهرباء أدى لبرمجة القطوعات.

دخول كرين 8 للعمل وقريبا كرين 7 بالميناء الجنوبي.

ضبط 6000 جالون بنزين مهربة بشمال كردفان.

النيلين