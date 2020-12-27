أقرع: ما يحدث هو تشليع غير مسبوق للدولة السودانية ولم يحدث حتى في عهد البشير





شهيد تعقبه مهزلة:

ورد في الاخبار ان “قوات الدعم السريع أعلنت عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع وضباطٍ، إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الراحل بهاء الدين نوري، الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة. وترحّمت قوات الدعم السريع على روح الشاب بهاء الدين نوري”.

ما يحدث لا يمت للعدالة بصلة لعدة أسباب:

أولا كيف يكون الجناة من منسوبي الدعم السريع وتكون مساءلتهم عليه؟

ان يكون الدعم السريع هو الخصم والحكم في نفس الوقت هو مهزلة تسيء لأبسط قواعد العدالة إساءة ما بعدها إساءة.

واهم من ذلك كيف يكون لمليشيا خاصة مخابرات ومراكز اعتقال وحق استجواب يقود الِي تعذيب وقتل؟

اين الدولة السودانية ولماذا يسكت الشق المدني في الحكم وحواضنه من اهل قحت والشراكة الدسيسة؟

ما يحدث هو تشليع غير مسبوق للدولة السودانية ولم يحدث حتى في عهد البشير وسيسجل التاريخ من شارك ومن سكت

معتصم أقرع