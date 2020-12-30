جريمة تكشف لك كيف أصبحت الخرطوم غير أمنة





ماذا يحدث فى هذا البلد ؟ عصابة تتكون من مجموعة كبيرة تفوق العشرة وسط البلد ومع صوت المنبه لصلاة الفجر تهجم على جارى وهو يقود شاحنة سفرية كبيرة كانت فى طريقها لوضع اللمسات الأخيرة لمغادرة البلد للسعودية ….

حدث ذلك تحديدا بعد نزوله من كبرى الفتيحاب وهو يريد الانعطاف الى امدرمان ، اطلقوا عليه فى الاول حجر ادى الى تهشيم الزجاج الجانبى للباب قبالة السواق ، اعتقد ان الفاعل واحد اوقف السيارة ونزل غاضبا وكانت المفاجئة عصابة تحمل السواطير والسيخ اكثر من ثمانية وضعوه داخل دائرة صغيرة وهددوه بالقتل ان ابدى اي مقاومة بينما قام الباقون بكسر الزجاج الجانبى واستولوا على مبالغ كبيرة من الاموال وشنطة ملابسه وبداخلها جواز سفره ثم طرحوه ارضا بعد ان قاموا بضربه ولاذوا بالفرار ….

عدت من زيارته للتو وعاينت الاضرار التى لحقت بالشاحنة ، واكثر شيئ مؤلم فى الموضوع ان الشارع لم يكن خاليا وقت وقوع الجريمة .

نحن نتباكى اليوم على الخبز والخوف ان نبكى غدا او بعد غد على الامن .

Ahmed Butran