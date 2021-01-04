شاهد بالفيديو: الشيخ محمد الأمين إسماعيل يُهاجم وكالة سونا ويذرف الدموع





شنّ الشيخ محمد الأمين إسماعيل هجوماً عنيفاً على وكالة السودان للأنباء (سونا) التي قامت باستضافة القراي وهو يدافع عن الكفر والالحاد ويبرر موقفه من الصور التي جاءت في كتاب التاريخ لطلاب الصف السادس الإبتدائي حيث كان أن داخل الكتاب صورة مكتوب عليها (لوحة خلق آدم لمايكل انجلو )،مبيناً أن القراى هدد بالاستقاله إذا تم تغيير المنهج أو حذفه من المقرر الدراسي .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذرف الشيخ محمد الأمين إسماعيل الدموع أثناء رؤية الصور التي تم وضعها داخل الكتاب والتي تُظهر النصف العاري من جسد الشخص الموجود بالصورة،الأمر الذي جعله يتسائل قائلاً أيعقل أن يقوموا بتصوير (الله عز وجل) وهو مستلق وسط نساء ويحتضن إمراءة عارية ، مضيفاً لوكانت تلك الصور الموجوده بداخل الكتاب لمسؤول أيسمح بها؟ في حين أن هنالك مجموعه من الشباب هتفوا ضد عضو مجلس السيادة في الثورات حُوكموا على مافعلوه .

الخرطوم:(كوش نيوز)