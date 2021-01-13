معتصم محمود يكتب : سقوط أخلاقي !!





* التنافس الانتخابي في الاتحاد العام عادي، ظل يتكرر منذ التأسيس شأنه في ذلك شأن كافة المؤسسات الرياضية .

*الغريب بل المؤسف في انتخابات هذا العام تواطؤ عدد من المجموعة الحاكمة مع المعارضة !!

*موقف غير أخلاقي وكريه لم يحدث من قبل لا في الاتحاد العام ولا في غيره من الاتحادات !!

*الموقف الأخلاقي كان يستلزم من الذين بدلوا مواقفهم وباتوا مع المعارضة الاستقالة من الاتحاد والانضمام للمعارضة .

*المتخاذلون دخلوا الاتحاد عبر قائمة شــداد وكان عليهم الاستقالة والخروج من الاتحاد طالما أنهم أضحوا خارج المجموعة التي جاءوا ضمنها .

*ليس من الأخلاق أن يجلس أحدهم في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام ثم يسرب المعلومات لتحالف اتحادات الخيش !!

* د. برقو تحدث في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد وتم نقل حديثه لتجمع الفلول بل وطالبوا بمحاكمته !!

*حرّفوا حديث برقو ونقلوه للفلول مشوهاً بغرض التحريض والمحاكمة .

*عجزوا عن مواجهة برقو في اجتماعات مجلس الإدارة فنقلوا المواجهة لملعب الفلول !!

*خوفهم من برقو معلوم فالرجل أفشل كافة مخططاتهم وهزمهم في كافة المواجهات داخل اجتماعات مجلس الإدارة ومن ذلك مواجهة اجتماع السلام روتانا .

*في ذاك الاجتماع حشدوا عناصرهم وأعدوا العدة لإيقاف الممتاز وإلغاء الموسم لكن برقو اخترق صفوفهم وفاز بالقاضية.

*يومها لم يحتاج بروف شداد للتدخل أو التصويت فقد فعلها برقو لوحده .

*محاولة محاكمة برقو عبر تحالف الفلول القصد منه إقصاء الرجل من العملية الانتخابية المقبلة .

*برقو الذي حصد العلامة الكاملة في آخر انتخابات يشكل تهديداً دامغاً لتحالف الفساد ويحول دون فوزها في الانتخابات المقبلة لذا يودون إبعاده بمثل هذه المخططات الصبيانية

*اجتماع جبل أولياء الذي عهدوا إليه محاكمة برقو ليس مؤهلاً لمواجهة الرجل .

*من حضروا الاجتماع (ملثمين) أجبن من أن يحاكموا أسد دارفور .

*لو كان برقو يتعامل بذات الخسة لحوّل ثلاثي التآمر إلى لجنة الانضباط عطفاً على فضيحة عروس الرمال.

*نعم فضيحة عروس الرمال ليلة افتتاح دوري السيدات التي وصلت تفاصيلها لشداد المفترى عليه فغض الطرف عنهم وتعامل بفقه السترة رغم لؤم ثلاثي الفضيحة وافترائهم على الرجل .

*صمت برقو على انفلات الثلاثي كما صمت على حوادث مماثلة بالقاهره وأديس .

*من حسن حظ الثلاثي أن برقو لا يخلط الخاص بالعام ولكن للصبر حدود .

*الانتخابات في أكتوبر وعليه فإن موعد فتح الصندوق الأسود لم يحن بعد .

*من هنا حتى أكتوبر (موعد الانتخابات) هناك أكثر من جديد .

*لن نكشف عن خطة (شداد ــ برقو) فقط نقول المفاجآت في الطريق والقادم أحلى .

*تجمع الأغلبية في الطريق بلا نواقص كتلك التي حدثت في الجبل.

*معقول يا اتحاد الجبل عزومة بدون ضيافة!! كان تقولوا مفلسين وعاوزين دعم !!

*غالب المشاركين في اجتماع الفلول شكوا من قلة الطعام وراءة الطبخ .

*حشفاً وسوء كيلة .

كلام سياسة

*معقولة يا حمدوك (3) مليارات فقط للبنية التحتية، (11) ملياراً للزراعة، (16) للتعليم بينما (245) ملياراً للسيادي والأمني والدفاع !!

300 مليار عائدات زيادة المحروقات ذهبت للسيادي والأمني وقبل هؤلاء لمجلس الوزراء الذي تضاعفت موازنته 782% !!

*تحملنا زيادات الوقود لتعود علينا خدمات صحة وتعليم لكن ذهبت نثريات وسفريات للسيادي والوزراء.

صحيفة الصيحة