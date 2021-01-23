خبير اقتصادي: (أقول للدكتور عبد الله حمدوك ورهطه من القحاتة إذا عبرتم أنا حألبس رحط)





أطالع منذ مدة مذكرات المرحوم د. منصور خالد ..لقد تأخرت كثيراً في معرفة الراحل العزيز قبل مغادرته الدنيا .. حجبتنا عن كتبه وأرائه وإجتهاداته المكتوبة عوارض التنميط الآيدولوجي التي أضاعت علينا فوائد عظيمة من علم رجل نادر .. وقليلون أمثاله في تاريخ السودان المعاصر ..

• لم أستوثق بعد من جزئية وردت في مقال لاذع يتم تداوله بكثافة علي الأسافير منسوب إلي الخبير الاقتصادي د. عبدالقادر محمد أحمد الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب ..

• مما أورده د. عبدالقادر في مقاله منسوباً إلي منصور خالد في مذكراته أن الزعيم الأزهري صرّح بأنه سيكون رئيساً للسودان في يومٍ من الأيام كما جاء في القارديان(25 فبراير 1947) .. وما إن قرأ ذلك الخبر الأستاذ عبدالفتاح المغربي صديق الأزهري كتب له يقول : ( لو أصبحت رئيساً للسودان يا أزهري أنا حألبس رحط) .

• عندما تحققت نبوءة الأزهري عند استقلال السودان بعث بسكرتيره لسوق الجلود في أم درمان ليشتري رحطاً دون أن يدرك السكرتيرما الذي سيصنع الزعيم بالرّحط !!

• غلّف الازهري الرحط بغلاف جميل وبعث به إلي عبد الفتاح مع رسالة ساخرة تقول : ( من رئيس الوزراء أزهري إلي صديقه عبد الفتاح المغربي) !!

• قال الدكتور عبد القادرمحمد أحمد في مقاله اللاذع :(أقول للدكتور عبد الله حمدوك ورهطه من القحاتة إذا عبرتم أنا حألبس رحط ) ..

• إنتهي الإقتباس من مقال الدكتور عبدالقادر محمد أحمد ..

• أرجو أن ( يقوقل ) الزميل الصحفي فائز السليك المستشار الإعلامي لصديقه رئيس الوزراء حمدوك عن معني وصورة كلمة ( رحط) وآمل أن يرسل واحداً من شباب مكتبه إلي سوق أم درمان لشراء رحط أصلي .. فقد تحدث المعجزة وتعبر حكومة الثورة المصنوعة بقيادة حمدوك .. ويومها فليرسل السليك الرحط مغلفاً إلي الدكتور عبد القادر محمد أحمد ومكتوب عليه : إلي صاحب المقال اللاذع عبد القادر محمد أحمد، لقد عبرت حكومة حمدوك رغم أنفكم وأنف بقايا الكيزان ونظامهم البائد ) !!

عبد الماجد عبد الحميد