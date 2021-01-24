مصدر حكومي: قرارات هامة متوقعة من حمدوك لوقف تدهور الجنيه السوداني من بينها ايقاف استيراد السيارات والسلع الكمالية





توقع مصدر حكومي أن يصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك قرارات إقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري لوقف إنهيار الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقال المسئول الحكومي رفيع المستوى في تصريحات خاصة لصحيفة كوش نيوز مساء يوم الأحد، طالباً عدم ذكر إسمه (الحكومة تدرس عدة خيارات لمحاصرة إرتفاع الدولار يعلنها رئيس الوزراء قريبا، قد يكون من بين الإجراءات ايقاف إستيراد السلعة الكمالية وإستيراد السيارات الصغيرة “الصوالين – بكاسى – إستيشن …. الخ” لمدة 6 أشهر).

وأضاف المصدر (ستشمل الإجراءات تنظيم الاستيراد ووقف تمويل البنوك المحلية للتجارة المحلية وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادرات والصناعات التحويلية).

وأضاف المصدر (الإجراءات الجديدة ستعزز من قدرة بنك السودان المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي وضبط سوق الدولار مع اتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية الكمالية مما سيخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي ويساهم في خفض الدولار ورفع قيمة الجنيه).

يوم الأحد 24 يناير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 300.00 جنيهاً.

وإنهارت العملة السودانية يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 حيث واصل الدولار الامريكي ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم في السوق الموازي وسجل رقماً قياسياً ولأول مرة بتاريخ السودان، وتم تداوله في حدود 310 جنيها للدولار الواحد .

الخرطوم (كوش نيوز)