



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021م

صحيفة السوداني :

حمدوك يُشكِّل لجنة قومية لمراجعة المناهج

الدقير يتهم الأجهزة الأمنية بالتراخي في حماية المواطنين ويدعو الحكومة أن تتحدّث إلى شعبها

الأمين الشيخ مصطفى الامين رئيساً لاتحاد الغرف التجارية

قصف إثيوبى على منطقة أبو طيور والجيش السودانى يرد بقصف داخل إثيوبيا

مباحث التعدين تحبط تهريب 10 كيلو ذهب بنهر النيل

صحيفة أخبار اليوم:

تواصل الإحتجاجات المطلبية المتفرقة بالعاصمة والولايات بحرق الإطارات والمتاريس.

قيادي بارز بالحرية والتغيير يطالب الحكومة بعدم تجاهل الإحتجاجات وإعلان التشكيل الجديد خلال إسبوع.

رئيس الجبهة الشعبية المتحده للتحرير والعدالة سندير حواراً مع كل الاحزاب والقوى السياسية فى الشرق.

د.حمدوك يؤكد على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير.

الصحة الاتحادية: تسجيل 56 حالة إصابة بشلل الأطفال.

صحيفة الوطن:

حمدوك يشكل لجنة لمراجعة المناهج خلال إسبوعين

الجبهة الثورية ترفض إقالة شاويش وتصف الخطوة بأساليب النظام البائد

القبض على عدد من تجار العملة بالخرطوم والدولار يوالي الارتفاع.

أهل البطانة يرفضون مصادرة لجنة التمكين لاراضيهم

استئناف صادر الماشية للسعودية

حمدوك يشدد على المعايير المتفق عليها في اختيار الوزراء

سما نيوز:

الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تعلن إقالة الرئيس السابق للجبهة خالد جاويش

حمدوك يُشكِّل لجنة قومية لمراجعة المناهج

حزب الأمة القومي: التشكيل الوزاري المنتظر سيكون هو الفرصةَ الأخيرة لتتسامى كلّ أطراف العملية السياسية على أنانية الذات

ضيو: رفع أسماء أعضاء الجبهة الثورية للحكومة مساء الاثنين 25 يناير

مبادره بتكريم أوائل الشهادة السودانية وذلك بتنظيم رحلة سياحية ترفيهية لهم لتركيا

صحيفة النيل الدولية:

حملات أمنية شرسة واعتقال العشرات من تجار العملة بالخرطوم

المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على الموازنة الجديدة

حمدوك يُشكِّل لجنة قومية لمراجعة المناهج

ولاية الخرطوم: قرار أوزان الخبز لايعني عدم بيعه للأجانب

-السودان يستأنف صادر الثروة الحيوانية للسعودية

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية أنغولا

حمدوك يُشكِّل لجنة قومية لمراجعة المناهج

مغادرة باخرة تحمل 10 آلاف رأس ضأن للسعودية

المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2021م.

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: نشارك في الحكومة لمعالجة إختلالات الحكم

الوساطة تشكل لجنة لحسم ممثلي الجبهة الثورية في الحكومة

“حمدوك” يشكل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة

تسيرية عمال التعليم تتهم المالية بتسويف إزالة تشوه الرواتب

صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:

حمدوك يشكل لجنة لمراجعة المناهج.

مختصون لـ (سوداميديا نيوز ) :اقتصادنا عليل وهذه روشتة العلاج.

ترتيبات لمتابعة أسعار واَوزان الخبز.

إستئناف صادر الماشية للسعودية

النيلين