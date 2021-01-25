اسماعيل حسن يكتب.. إلى الصفوة الأخيار





* نوّهت في مقالي أمس إلى أنني سألفت اليوم نظر الصفوة الأخيار إلى أن العضوية الحالية لنادي المريخ، ليست عضوية سوداكال كما يظنون..

* إذ أن هنالك أعضاء جددوا عضويتهم، وأعضاء مجددين أصلاً، لم يشاركوا في الجمعيتين الأخيرتين، وفيهم كثر لا علاقة لهم بسوداكال وجماعته..

* هؤلاء إذا حرصوا على المشاركة في الجمعية الانتخابية القادمة، يمكن أن يقلبوا الطاولة على المجلس الحالي، خاصة وأن هنالك أعداداً مقدرة داخل عضوية سوداكال نفسها، ندمت على انتخابها لقائمة سوداكال الذي فاز بالتزكية، وتبيّت النية للانقلاب عليها..

* إذن يبقى المطلوب من أهل المريخ أن يشكلوا لجنة مصغرة تتولى استنفار جميع الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية الانتخابية القادمة، وحضهم على الحضور حتى يكتمل النصاب من أول يوم..

* عدا ذلك لن نستبعد عودة سوداكال بقائمة جديدة لا تضم من أعضائه الحاليين سوى عمر محمد عبد الله والصادق مادبو وأحمد مختار وعلي أبشر..

آخر السطور

* حسب الأخبار يؤدي المريخ مباراتين وديتين من العيار الثقيل، إحداهما مع فريق أفريقي.. فليته يستقر فيهما على التشكيلة المرشحة لدور المجموعات الأفريقية، حتى تكتسب الانسجام اللازم، وتهضم خطط اللعب..

* في الأخبار أن التازي وعد أهل المريخ بالكثير من البشريات..

* وهل الوقت وقت وعود أم أفعال..

* للعلم.. قوميز رحل بسبب نكث سودا بوعده وليس بسبب عرض خرافي..

* كما توقعنا.. حكمت لجنة الاستئنافات أمس بصحة قرارات لجنة أوضاع اللاعبين واعتمدت الثلاثي عجب وحمو وبخيت خميس للمريخ.. وبذا يمكن للمريخ ضم أسمائهم في الكشف الأفريقي.

* وكفى.