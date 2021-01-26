



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م

صحيفة السوداني:

رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الوقود الطاحنة والأسعار والصفوف المتطاولة

النيابة العامة لـ(لجنة التفكيك): ما هو مصير الملفات التي قدمت لكم قبل قرابة العام؟

وساطة جنوب السودان تقدم مقترحاً لأطراف العملية السلمية لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية

لجان مقاومة الجريف غرب تعلن عن التصعيد المفتوح.

اجتماع مغلق لحمدوك مع وزراء القطاع الاقتصادي.

في زيارة تستغرق عدة أيام.. نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا يصل البلاد.

صحيفة أخبار اليوم:

النيابة العامة ترد على إتهامات لجنة التفكيك وتتساءل عن ملفات.

حمدوك يعلن عن إجراءات عاجلة لحل أزمة الوقود والكهرباء.

وزير الدفاع: ليست هنالك مناطق متنازعة عليها في الحدود الشرقية.

انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا وتسجيل 54 إصابة ولا وفيات.

استمرار الاحتجاجات في الخرطوم والفاشر تنضم للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وزير الطاقة : الاشاعات سبب أزمة الوقود وفي غضون أيام ستنتهي.

الشيوعي يعلن رأيه الرسمي حول الميزانية ويطرح الحلول الاسبوع القادم.

صحيفة الوطنْ:

الجيش لن نفرط في شبر من أرضنا وتصريحات أبي أحمد غير مقبولة.

حزب الأمة القومي يتمسك بتغيير كامل للمجلس السيادي.

النيابة: لجنة إزالة التمكين أهملت ملفات مهمة واتهمتنا بالتقصير

مصادر تكشف عن اتجاه لفتح سفارة إسرائيلية بالخرطوم خلال أسابيع

إطلاق سراح موسى هلال.

صحيفة النيل الدولية:

اجراءات عاجلة لحل ازمة الوقود والكهرباء.

حمدوك: الأزمات تراوح مكانها رغم أن كل التقارير تؤكد بعدم وجود مشكلة وفرة.

نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا يصل البلاد

سفير كندا بالخرطوم يصل غرب كردفان.

فصيل عبد الواحد يتهم مليشيا حكومية بمهاجمة مناطقه بجبل مرة.

والي الخرطوم: لاتراجع عن بيع الخبز بالكيلو حفظا لحقوق المواطن.

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان يجري اتصالا هاتفيا بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير الدفاع : ليست هناك مناطق متنازع عليها في الحدود الشرقية

نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية يصل البلاد.

استمرار تدفق الاجيين الإثيوبية علي الحدود الشرقية.

صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:

حمدوك رأس اجتماعا لإحتواء تَردي الأوضاع الاقتصادية.

النيابة العامة تتهم لجنة إزالة التمكين باهمال ملفات قدمت لها منذ أشهر.

قائد عسكري أمريكي رفيع في الخرطوم.

النيلين