



(1)

شايله رقمك الوطني ماشه وين يا أم الحسن؟ماشه معرض الخرطوم الدولي..اجي يام الحسن عملتي ليك تربيزه.تفرشي فيها بضاعتك؟ تربيزة شنو وبضاعة شنو ياغبيانه.انا ماشة المعرض أقابل وزيرة المالية دكتورة هبة ووكيلة الوزارة آمنة ابكر شايفاهن في تلفزيون لفمان؟تسوي عندهم شنو يام الحسن ولقمان دا منو؟عاوزه أوريهن انو دعمهن الخمسمائة جنيه او الخمسة الف جنيه في الشهر مابتسوي شي، واكان دا دعمكن أحسن تمسكن دعمكن عليكن، وأحسن ليكن ماتشيلن وش القباحة مع الناس، ثم واصلت أم الحسن كلامها، ونفرض بحسن نية أن هبة جاهلة وصغيرة في الوزارة..ولكن خالتو آمنة وكيله الوزارة. ليها فترة طويلة جدا في وزارة المالية، وعارفه البير وغطاها، وعارفه وشابفه وحاسه بمعاناة الناس، وبقت عندها خبرة كبيرة ونفس واسع وباع طويل في الوزارة، وكان ماعندهن حل لمشاكلنا أحسن ليهن السكات. وباضاني دي سمعت ناس يقولو الخبرة أم المعارف، ولكن كتار من وكلاء الوزارات عندنا أصحاب الخبرة هم أم المصائب!!.اها ماوريتيني لقمان دا منو؟,دا مدير تلفزيون السودان، ماتقولي لي ماسمعت زول بقول كان جا السبت القادم، حيجي برنامج الحوار الوطني، وبرناجمو دا بقى مقرر على المشاهدين، يحضروه غصبا عنهم.كم مرة في الاسبوع .واتخلصنا من تلفزيون الكيزان.جانا تلفزيون لقمان!! .

(2)

وقد جاء في باب الاخبار الضاحكة، لكنه ضحك كالبكاء، ان مجلس شركاء الحكم عقد اجتماعا لبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يرفل فيها غالبية الشعب السوداني!!.واعتقد أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا تحتاج إلى إجتماع مجلس الشركاء ولا تحتاج أن يكلف السيد لقمان التلفزيون فوق طاقته ويخرج بالكاميرات الى معرض الخرطوم الدولي لينقل على الهواء مباشرة لقاء مع السيدة وزيرة المالية ووكيلة وزارة المالية.. وكان الافضل ان تخرج الكاميرات، لتجري استطلاعات مع المواطنين أصحاب الوجعة، لا أن تسعى لاستضافة رؤوس المشكلات والأزمات، وحل الضائقة المعيشية والأوضاع الاقتصادية (السعبه) يحتاج إلى شخصيات عظيمة، لا تلهيهم المناصب والرتب، عن ذكر معاناة الشعب السوداني وتقدير صبره على كل الجراح والاوجاع .

(3)

وكل يوم يمر علينا.يتضح لنا أن هذه البلاد ليس فيها رجل رشيد، ولكنها ملأى برشيد مصالح، وهو كل شخص جاء للبحث عن مصالحه أو مصلحة الحزب أو الحركة أو الكيان الذي أتى به، وتبت يد المحاصصات.

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صحيفة الجريدة