إسماعيل حسن يكتب.. الله يكون في العون





* مع أن فترة التسجيلات الاستثنائية تبقى لها يومان فقط، إلا أن صورة المحترفين الذين ينوي المريخ التعاقد معهم، لم تتضح بعد.. والصحف والأسافير تضج بأسماء ما لا يقل عن عشرة محترفين تم الاتفاق معهم.. مع أن المسموح به أربعة فقط، إلى جانب البوركيني آرنولد بانجا..!!

* وحقيقة لا ندري هل يتم ترشيح المحترفين عن طريق لجنة مختصة، أم أنها ترشيحات عشوائية عن طريق الفيس، والوات ساب، وبعض الأحباب والأصحاب..

* موافقة الاتحاد على ضم خمسة محترفين، والكاف على فترة تسجيلات استثنائية؛ ليها قريب العشرة أيام، والهلال أكمل اختياراته بدري بدري، بينما المريخ – أو بالأصح سوداكال – لا يزال يتخبط في اختياراته..

* يبدو أن الخبر الذي راج في الأسافير أمس، عن رفض سوداكال للتعاقد مع محترفين من العيار الثقيل خوفاً من رواتبهم الكبيرة؛ صحيح.. وأنه يبحث عن محترفين نص كم، برواتب ربع كم، لا يكلفونه كثيراً..

* لا يا سوداكال.. إذا كنت تفكر بالفعل في محترفين نص كم، فمن الأفضل أن تصرف النظر عنهم تماماً، فالفرق التي سنواجهها في دور المجموعات تحتاج للمحترفين الكبار الذين يشكلون إضافة نوعية، لا للذين يجلسون على دكة الاحتياطي..

* بوضوح.. يا محترفين على مستوى، يا بلاش..

* بعد أن استقر سوداكال أمس على المدرب الصربي ميودراج، لخلافة قوميز في الإدارة الفنية لفريق المريخ، وأوشك على أن يوقع عقداً نهائياً معه، إذا به يتراجع، ويصرف النظر عنه بحجة أن البعض (قالوا ليهو الزول ده ما نافع).. وأن جميع الأندية التي تعاقدت معه من قبل، أقالته قبل أن يكمل الموسم بسبب ضعفه..

* حقيقة إنت عشوائي يا سوداكال.. أتسأل عن المدرب وتدرس سيرته وماضيه وتجاربه قبل أن تتفاوض معه، أم بعد أن تتفق معه؟؟!!

* عموماً مشكلة التدريب عادت من جديد إلى المربع صفر، ويتردد أن “سودا” يفاضل بين شخارم والنابي.. وغالباً ما يستقر على الأول باعتبار أنه سجل نجاحاً مقدراً في فترته السابقة مع الفريق..

* الله يكون في العون.. كل ما نظن أن المشاكل في المريخ بدأت تنحسر، نكتشف أنها تزيد..

* ولا غرابة في ذلك طالما أن سوداكال هو الرئيس رضينا أم أبينا..

* وكفى.

صحيفة الصيحة