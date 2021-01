ايران تدعم السودان بمبلغ 30 مليون دولار بحسب موازنة 2021

صممت موازنة 2021 بافتراض الحصول علي منح وقروض اجنبية تبلغ حولي 4.5 مليار دولار ( اضافة الِي حاولي 350 مليون دولار اخري من الخارج). وهذا مبلغ مشكوك في واقعيته خاصة وان الحكومة تتوقع دعم بمقدار 30 مليون دولار من ايران.

ولا ادري مالذي يجعل ايران تدعم الموازنة بهذا المبلغ وهي تعاني ازمة اقتصادية طاحنة اضافة الِي التطبيع وانضمام الحكومة للحلف المعادي لايران بلا تحفظ.

اتمني ان يشرح لي أحد واقعية الدعم الايراني واسبابه. وفوق كل ذي علم عليم.

لخبطة في الموازنة المجازة ومنشورة في موقع الوزارة:

في صفحة 15 يوجد انقليزي غير مفهوم, غالبا خطأ دخل ساي. الموازنة وثيقة في غاية الأهمية يجب مراجعتها عدة مرات قبل النشر خاصة ان الحكومة تتمتع بجيوش من الموظفين والخبراء والمستشارين. الجملة ادناه اتحشرت ساي

The Magellan money and I’m a big one.

جل من لا يسهو . نرجو اصلاح الخطأ سريعا.

د. معتصم أقرع