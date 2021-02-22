اسحق احمد فضل الله يكتب: آخر أيام السودان





والحديث عن تسليم البشير والآخرين الآن حديث يطلق الآن لأنه زناد الانفجار

الانفجار المطلوب

ثم لا سودان

وشظايا السودان المهروس اليوم هي

* هي الآن مرحلة…. ما بعد قحت

فقحت الآن تُرمى بعد أن استهلكت مثلما قبلها ألقيت جهات كثيرة… استهلكت

ولصناعة قحت الجهة التي تدير كل شيء تستخدم خمس مليارديرات

منهم مو إبراهيم وأسامة وحجار و…

وحجار استلموا أمواله بعد أن استهلك( اشتروا ممتلكاته وسلموه شيكاً مكشوفاً…. مؤجل لسنوات… ثم أخرجوه من السودان)

والآخرون مثله

هذا بعض (ما بعد قحت)

ثم مرحلة ما بعد قحت مرحلة منها دخول القوات الدولية

وعام ٢٠١٥م نكتب عن أن

… قوات اليوناميد تقيم مطارات أضخم من حاجتها بمائة مرة… مطارات تعني أنها تنتظر جيوشاً ضخمة ..

والجيوش هذه تقترب الآن ( وما يجعل الأمر مخيفاً جداً هو أن السودان يفتت ليصبح مركزاً لجيوش دولية تدير أفريقيا) وهذا له حديث آخر

ومن شظايا السودان ومرحلة ما بعد قحت استخدام شخصيات ثم ضربها

* وأمين مكي مدني كان هو من يوهموه بأنه الرئيس القادم… ثم يموت بداء غامض سريع… هو ذاته الداء الذي يصاب به آبي أحمد الآن والذي ينقل إلى ألمانيا…. بعد أن انتهت مهمته وإثيوبيا والمنطقة تنتظر رئيساً جديداً

والإحصاء مخيف لشخصيات وجهات كلها يستخدم ثم يضرب (وأول أيام قحت تشهد سلسلة غريبة من ذلك)

والإحصاء نتجافاه لأنه يخلط بينما ما نريده هو

هرس السودان يسبق قحت ويكمل بقحت والآن مرحلة ما بعد قحت… وصولاً إلى سودان هو نسخة ضخمة من اليمن الآن

واليمن ثلاث جهات تقتتل للعام التاسع

والسودان عشر جيوش تعد للاقتتال

( عشر جيوش… نعم

ومائة سبب للاقتتال)

والسودان الآن به تسعمائة ألف مسلح

وبعد دخول جنود الأمم المتحدة يصبح العدد والإمداد دون حد

وقوات الأمم المتحدة هي الحكومة بكاملها( قوات الأمم المتحدة هي ما يدير الجيش والشرطة والقانون والأمن والاقتصاد ويعين ويفصل الجهات الحكومية وجهات كل سلطة… حتى مجالس الشركات…. يفعل هذا بدعوى الحفاظ على الأمن)

……..

والسودان الآن جيوشه العشرة هي

* البعث.. جيش

وجيش البعث هو الذي أنقذ الشيوعي يوم حاصرته مظاهرة التاسع عشر

والشيوعي… جيش

والقوات المسلحة والشرطة والأمن ثلاثة جيوش

والإسلاميون… جيش

والحركات المسلحة ستة جيوش

والدعم السريع جيش

وللحركات… مناوي الذي يدخل جيشه الخرطوم الجمعة أمس الأول

والتحرير الطاهر حجر…. جيش

والعدل والمساواة… جيش

وعقار… جيش

والهادي… جيش

وعبدالواحد…. جيش

والحلو…. جيش

وموسى هلال جيش

وأحداث الشهور الأخيرة تعني أن كل جهة ( قبائل الشرق والجعليين غيرهم ) تستطيع أن تصنع جيشاً

والإحصائيات لا نريدها

ومشروع تمزيق السودان يحشو فم جهات في الداخل والخارج حتى تسكت

وهكذا التمزيق الذي يراه الناس بعضه كما لو أنه الخارجية للإمارات

والمالية لقطر

والدفاع والداخلية لمصر

والثروة الحيوانية للسعودية

والإدارة الأهلية لتشاد

…..

وبعض ظلال السودان الآتي هو

ست وستين حاوية وصلت دارفور

تابعة للأمم المتحدة.. وحمولتها هي…. قيود حديدية

ثم أشياء تشير إلى نوع الحكومة القادمة… أشياء لها حديث قادم

والأحداث والأحاديث…. سيل

وهكذا يصبح للضجيج حول تسليم البشير أجواءً تسأل أسئلة مخيفة عما إذا كان المشروع يتخطى القيود والاغتيالات .. وظاهرة الكورونا التي لا تصيب إلا المفكرين في السودان… التساؤل يسأل عما إذا كان( تنظيف) السودان من كل شخصية لها عقل… ومن ذلك تسليم البشير والآخرين من هنا…. ومطالبة قحت لتركيا تسليم الإسلاميين السودانيين عندها

ليذهب الأمر إلى شيء آخر

شيء يعني أن كل جهة من الجهات التي تغلي إلا تقودها جهة ما… بالكرباج ليصبح الظن هذا هو الوحيد الذي يقدم تفسيراً لأحداث وأحداث

أحداث مثل

لماذا تقوم مخابرات لندن الآن بتسريب تصوير قامت مخابرات لندن به يسجل… مشاهد فض الاعتصام

ومن كانوا هناك

والتساؤل يذهب إلى

هل يظهر التسجيل شخصيات يمكن تهديدها بالتسجيل هذا

وتهديدها لتفعل…. ماذا…

وبريطانيا التي كشفت من قبل أنها هي من أمر حمدوك بإعادة تعيين مفرح وزيراً…. بريطانيا هذه تقوم بتسريب أن الشيوعي أمس الأول في اجتماعه يقول إنه توصل إلى اتفاق يجعل حمدوك يعيد تعيين وزير التربية الشيوعي الذي كان هناك

وأن تأجيل تعيين وزير التربية إنما كان يؤجل لهذا.. المهم… أن جهات كتيرة/ نحدث عن بعضها/ تعمل الآن بقوة ليكون السودان اليوم …مقبرة

من يعيش فيه هو شخص يعيش داخل جثته التي تتحلل..

صحيفة الانتباهة