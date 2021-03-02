مصدرو الذهب يتعهدون بتوفير (150) مليون دولار شهريا





أكد الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال، التزام الشعبة بتوفير ١٥٠ مليون دولار شهريا، من تصدير الذهب لستة أشهر بشرط عدم وجود ( استثناءات أو طعن في الظهر).

وقال القدال إن المصدرين يتطلعون إلى أن يستهدف البنك المركزي تكوين احتياطيات نقدية.

وشدد خبراء ومختصون، على أن دخول بنك السودان المركزي في شراء الذهب (لن يجدي) ما لم يغلق استيراد السلع ( الكمالية والاستفزازية)، لأنها تزيد الطلب والضغط على الدولار.

وأكد رئيس اتحاد الصاغة محمد تبيدي، أمس في المنتدى الاقتصادي أن التعويم لن يعالج المشكلة.

وشدد ممثل الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، على اهمية الذهب، وقال إنه سلعة تستطيع ( معالجة الأزمات الاقتصادية) بتنظيم القطاع، وعدم وجود قيود على حصيلة الصادر.

وقال إن الدوله أصدرت قرارا حول من يصدر الذهب، ويجب أن يكون (بالتوافق)، حسما لهذا الاختلاف، ولابد من التعاون ما بين الدولة والمصدرين لأجل الصالح العام وفقا للشراكة بين الجانبين.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني