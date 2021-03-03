حمدوك صاحب نفس وصبر طويلين تجاه (جلطات) وزرائه





المعذورة !!

هل هي غلطتها؟..

أم غلطة من دفع بها إلى منصبٍ شغله من قبل المحجوب…وهاشم عثمان…ومنصور خالد؟..

ثم كانت أولى محكات وظيفتها مقابلة نظيرها المصري المخضرم؟..

نعم ؛ لقد اضطربت…وتلعثمت…و(تكبكبت)..

ولكن هل هذا عذرٌ – مقبول – لكي (تخرمج) خرمجةً لامست حدود سيادتنا الوطنية؟..

على أية حال ؛ ربما يجد لها من اختاروها العذر..

ومنهم حمدوك نفسه ؛ صاحب النفس – والصبر – الطويلين تجاه (جلطات) وزرائه..

فإن حدث هذا فلن تكون مريم المنصورة..

وإنما المعذورة !!.

صلاح الدين عووضه