المقارنة بين غندور ووزراء خارجية قحت غير منصفة وتنتقص من قدر البروف





المقارنة والمقاربة بين بروف غندور ووزراء خارجية قحط غير منصفة وتنتقص من قدر البروف.

نختلف نتفق مع الرجل فهو مثل الدبلوماسية السودانية خير تمثيل ووضع بصماته علي السياسة الخارجية لا ينكرها الا قحاطي عميل او شيوعي خاين لربه ووطنه.

بلغ في مفاوضات رفع الحصار مبلغ عظيم حتى كللت مجهوداته برفع الحصار الاقتصادي في 2017. كانت المفاوضات تمضي علي قدم وساق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب دون دفع اي تعويضات (عبثية ادت الي تدمير الاقتصاد) استناداً لقرار المحكمة العليا في امريكا التي اغلقت الكيس وقالت غير قابل للاستئناف في إي محكمة من محاكم العالم.

البروف غندور وزير خارجية تشرفت به الوزارة اما مريم واختها فقد ضللن طريقهن اليها.

Alrabea Abd