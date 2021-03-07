



آلية حكومية لتنفيذ حوافز المغتربين وإعادة الثقة في المصارف أعلن جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، عن تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ ضمان سريان حوافز المغتربين، بما يضمن إعادة الثقة بين الحكومة والمغتربين منذ عشرات السنين، بشأن قضية التحويلات المالية. وأكد مدير إدارة الهجرة والجاليات بالجهاز احمد عثمان ، أن الإعفاءات الجمركية التي تم اقرارها مؤخرا، تشمل كافة المغتربين بمختلف وظائفهم دون التقيد بالعودة النهائية عدا بعض الحزم. وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف، اعاد للمغترب السوداني الثقة في المصارف الرسمية لتحويلات المغتربين. الى ذلك،وبحسب صحيفة الجماهير، تعهد عثمان بمعالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت سابقا للمغتربين، خاصة الاستثمارية والسكينة، خلال توفير الدعم والسند القانوني، معلنا عن تخصيص تجمعات زراعية متكاملة للمغتربين والمهاجرين ووضع ترتيبات لإزالة العقبات التي تواجه تحويلات المغتربين. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه تحويلات المغتربين، يتمثل في إصدار منشور من الخزانة الامريكية للبنوك العالمية للتعامل مع البنوك السودانية.

الخرطوم(كوش نيوز)