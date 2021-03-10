معتصم أقرع: هل عادوا من المملكة مصندقين بخفي حنين؟





💧جاء بيان صندوق النقد قبل يومين محملا بالمزيد من المطالب وخاليا من أي وعود بمساعدات مالية. ويبدو ان حظ الحكومة لم يكن اوفر في المملكة السعودية فيبدو ان الوفد قد عاد خالي الوفاض رغم التذلل المريع بوفد به عدد مهول من الوزراء وكبار رجال الدولة – وهذه بدعة في اهدار الكرامة الوطنية ولا ادري عن أي دولة يسافر منها وفد بهذه الضخامة من وزراء الصف الاول مرارا.

💧وكان من اغرب بدع وفد الاغتراب عن الوطن مطالبة المملكة بتمويل “استحقاقات السلام” ولا ينتبه خطاب التحالف الحاكم الِي فداحة ابتذال السلام هكذا. فالسلام هدف سامي يحتاج الي وطنية وإنسانية ولا يحتاج الي تمويل.

💧ما يحتاجه التمويل هو إعادة اعمار ما خربته الحرب التي شنها شركاء الحكم من الشق العسكري والحركات المسلحة.

💧اما مصطلح تمويل السلام واستحقاقاته فينطوي علي ابتزاز صريح من امراء الحرب انهم ان لم يحصلوا علي ما يريدون من مال الشعب ومال التسول باسم الشعب الذي لم يفوضهم لمد قرعتهم للخارج فسوف يشعلون حروبا اخري.

💧ورغم بذاءة المصطلح في الداخل الا ان اجتراره في الخارج فضيحة سياسية وأخلاقية ويبدو ان هؤلاء القوم من غيهم وغرورهم وقصورهم ما عادوا يرون حتى عورة لغتهم دع عنك عورات افعالهم.

💧عقب سقوط نظام البشير وعدت المملكة بدعم السودان بمليار ونصف دولار، دفعت منها مباشرة 250 مليون قبل تشكيل الحكومة المدنية. وتم تجميد ما تبقي من الدعم ولم تستلم الحكومة المدنية فلسا واحدا بعد ذلك. والان يعود السوبر وفد الثاني خالي الوفاض.

💧لم تذكر الصحف أي تعهد بدعم سعودي حتى الان. فهل هناك دعم لم يعلن عنه حتى الان؟ وكل ما ذكر عن الزيارة هو الكليشيهات إياها عن الاخوة وتعاون غير محدد وحديث عائم عن اتفاق علي استثمار لا توجد عنه أي تفاصيل رغم ان الوفد ذهب حاملا معه مليون فدان من أراضي السوداني بذلها للمملكة ومستثمريها.

💧وكما خلا بيان الصندوق من دعم وركز علي مطالب متجددة، يبدو ان الزيارة للسعودية أتت بمطالب حول بحرنا ولا اعلان عن دعم حتى الان.

💧السياسة الخارجية لهذه الحكومة هي الاضعف علي الاطلاق في تاريخ السودان، فالحكومة نفذت كل ما طالب به الخارج الذي لم يهمه رد الجميل. وربما هذه أول مرة في تاريخ السودان منذ الثورة النفطية في بداية السبعينات يتوقف فيها الدعم العربي تماما رغم التبعية غير المسبوقة ولا في عهد البشير.

💧ولكن لا زال بإمكان الاصم والدقير وغيرهم الحديث عن نجاح الحكومة في العودة الِي المجتمع الدولي. ماذا حققت العودة وهل أصلا كانت العودة علي يد الحكومة ام انها كانت عودة اوتوماتيكية منذ ان اسقط الشباب نظام البشير؟>

معتصم أقرع