



قلت:

أتُحبني

رغم الظروفْ ..؟؟

فالغازُ معدومٌ هنا

وطويلةٌ تلك الصُفوفْ ..

الخبزُ والبنزين أرهقنا

وسعرُ الحبُّ في بلدي “ألوفْ” ..

أتُحبني رغم الظروفْ ..؟؟

****

فقال:

الحبُ يا محبوبتي فينا

حكاياتُ الطفولةِ

لهفةُ العشاقِ

أشواقُ التفاصيلِ الدقيقةِ

وإتقادُ الحالمين بلوعةِ اللُقيا

وإيقاعُ التلامسِ

رقةُ القلبِ الشغوفْ ..

الحبُ صلواتُ الأحبةِ حين يمنُحنا

هُدوء الكون في أسرارِه

وطنٌ يسافرُ في خيال مسافةٍ آخرى

وألفُ إجابةٍ ترتاح في عينيك

تمنحني السلامَ ، فأنتشي

لأحبكِ رغم الظروفْ ..

****

قلت:

إذنِ الإجابةُ في السؤالْ ..

فهو إشتعالُ الوجدِ في أضلاعنا

وهو إنتصارُ الشمسِ في حربِ الظلالْ ..

هو أن نكون كما نريدُ

وأن نعيشَ كما نريدُ

وأن نقولَ لكلِّ من يرتابُنا

أنَّا خَلقنا من فضاءاتِ المحبَّةِ عالَـماً

يخلو من الألغامِ .. أصواتِ الرصاصِ

مدافعِ السلطانِ .. ألسِنةِ الوبالْ ..

****

قال:

أوَليسَ من حق الجراحاتِ القديمةِ

أن يُعانقها الهدوءُ

وتستريحَ بوجدِ عينيك الرقيقة

والدلالْ..!!

****

قلت:

أوَليسَ من حق الصغارِ إذا أتوا

أن يسمعوا نغَمَ السلامِ

وصوتَ مطحنةِ الغلالْ ..!!

****

قال:

أوَليس في مصفوفةِ الكونِ البديع

حكايةٌ آخرى..

وألفُ طريقةٍ بها نستعيدُ

توازنَ الأشياءِ في بلدي

أو وصفةٌ تُهدي السلامَ أحبتي

تهدي الأمان سكينتي

أوَليس في رُحماكِ

بعض مودةٍ

تطوي الآسى

وتزيل عن نفسي المخاوفَ

هاجسَ الأمس العُضالْ ..

***

جزء من نص شعري مع الشاعر د. Hussam Elshreef

بقلم الشاعرة

مروة بابكر