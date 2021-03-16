هل يحق لك أن تقتل من أراد أخذ مالك بالقوة وماذا إذا قتلك ؟





4/1356- وعنْ أَبي الأعْوَر سعيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفَيْلٍ، أَحدِ العشَرةِ المشْهُودِ لَهمْ بالجنَّةِ، ، قَالَ: سمِعت رسُول اللَّهِ ﷺ يقولُ: منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ.

رواه أَبو داود، والترمذي وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

5/1357- وعنْ أَبي هُريرة، ، قالَ: جاء رجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ فَقَال: يَا رسولَ اللَّه أَرأَيت إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلا تُعْطِهِ مالكَ قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَاتلني؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرأَيت إنْ قَتلَني؟ قَالَ: فَأنْت شَهيدٌ قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ رواهُ مسلمٌ.

الإجابة من الشيخ: الإمام ابن باز

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فهذان الحديثان حديث سعيد بن زيد والذي بعده كلاهما يدلان على فضل الشهادة، وأن المظلوم شهيد، من قتل مظلوما فهو شهيد، ولكنه يغسل ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار ويقتل في المعركة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، السنة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه ودمائه كما فعل النبي ﷺ بشهداء أحد، أما الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، ومن هذا قوله ﷺ: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد فالإنسان إذا تعدي عليه وقتل مظلوما فهو شهيد، وهكذا المبطون الذي يموت في البطن أو بذات الجنب أو بالطاعون أو بالغرق كما تقدم في الأحاديث، وأفضلهم الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله.

وفي الحديث الثاني يقول ﷺ لما جاءه رجل قال: يا رسول الله أرأيت إن أتاني شخص يريد مالي قال: لا تعطه مالك يعني يبي يغصبني مالي، قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله يعني إذا صار يريد أخذ مالي بالقوة قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار لأنه ظالم متعد، والمعتدى عليه مظلوم فهو شهيد، وفي هذا الحذر من ظلم الناس والتعدي عليهم، وأن المظلوم له سلطان على الظالم بأن يدافع عن نفسه، فإذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بالقتل قتل، فإذا أراد أخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل قتل، أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد، وإن قاتل من ظلمه فلا شيء عليه، وهكذا من أراد زوجته أهله بالفاحشة وأبى أن يندفع يستحق القتل، ولهذا قال: من قتل دون أهله فهو شهيد، وهكذا من قتل دون دينه، لا بد يدافع عن دينه كالمجاهد في سبيل الله.