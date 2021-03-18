مقارنة بين الانقاذ وما يحدث حاليا في السودان





الإنقاذ دي كانت مشروع وطني محترم .. وكانت اخر فرصة للسودان الموحد ..

ما تشوف (نقة ) المثقفين في فيسبوك .. الواقع بيقدم ليك اجابات واضحة .. والاسئلة بسيطة شديد وما عاوزة اي (فلهمة ) ..

أفضل الكهرباء ايام الانقاذ و لا اليوم ؟

افضل الموية ايام الانقاذ و لا اليوم ؟

افضل الأمن ايام الانقاذ و لا اليوم ؟

القرار السياسي بيصنع داخل الخرطوم أيام الانقاذ و لا اليوم ؟

قوة العملة الوطنية و قدرتها الشرائية أفضل ايام الانقاذ و لا اليوم ؟

يا عزيزي امسك اصحاح البيئة و المحليات .. صيانة الطرق و ترقيعها .. أسعار الوقود .. أسعار السلع .. التمثيل السياسي .. التمثيل الجهوي .. الخطاب السياسي .. مرورا بمقاعد القبول العام .. المناهج .. رسوم القبول على النفقة الخاصة ..

يا عزيزي أنت لعبت دور المغفل .. (تمو بيك شغل ) للوصول للسلطة .. و قدموا ليك في المقابل تطبيع و رفع دعم و لجنة تمكين و جهاز أمن داخلي و سبعة جيوش داخل الخرطوم .. و شالو منك كهربتك .. مويتك .. أكلك .. مواصلاتك .. علاجك .. قدر الفي أتشال منك .. الناس ديل صادروا منك حاضرك و مستقبل اولادك ..

الكلام ده بسيط لأننا شايفين العجز .. ما يبيعوا ليك الوهم ناس بيدفعوا ليهم بالدولار عشان يخدعوك .. الانقاذ هي الدولة النظام الجديد هو اللا دولة .

عبد الرحمن عمسيب