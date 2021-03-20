فيسبوك
نشوة: السودان ..لا دواء لا ماء لا كهرباء
قد وصل بهم الحال إدخال المستشفيات ضمن برمجة القطوعات اليومية لذا لن نستغرب قطوعات يوم الجمعة ، فلا رحمة في قلوب هؤلاء .
نعم انها ثورة وعي ولكن قد زاد الأمر عن المحتمل بل و قد وصل مرحلة الاستفزاز المباشر للشعب الصابر على كل هذه الأزمات الطاحنة ، من تدهور الاقتصاد وسوء الإدارة و الفقر الحاد وانعدام المبرر المسؤول والجاد.
لا دواء لا ماء لا كهرباء بجانب الزيادات و الغلاء ! و البعض قد لجأ لقانون الغاب (القوي يأكل الضعيف ) ..(الضعيف يقع و السمين يقيف) !! إلى متى يا حكومة ثورتنا المجيدة ؟.
نشوة أحمد الطيب
3 تعليقات
كنا عايزين نوصل للثوار إنو الأحزاب حتعمل كده في البلد لكن ما كان في زول حيفهم، نفس الواقع ده كان سبب إنقلاب 30 يونيو ونفسه حيكون سبب الانقلاب القادم وكالعادة حيطلع الشعب مؤيدا للثورة المجيدة زي ما عمل مع إنقلاب البشير، صحيح في ناس رافضين للعسكرية لكن الآن عددهم تتاقص لقرابة الصفر بعد ما حدث، الأجيال الحالية ما بتعرف حاجة عن الأحزاب والديمقراطية الفاشلة في السودان والآن الاجيال دي بتتعلم بقروشها، الشعب إنهان وانذل لدرجة ما حصلت منذ 7 ألاف سنة.
حكومة ثورتكم البليدة
ده حق البشير الذي خرج الشعب ضده متنطعا في حين كان كل شىء متوفر في عهده من أمن و استقرار وكهرباء وغاز وماء ورغيف بأتفه ثمن.
اعتقد ان ما يحصل عقاب رباني للشعب ناكر الجميل والجاحد بنعمته.
أخشى أن القادم أسوأ