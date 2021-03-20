نشوة: السودان ..لا دواء لا ماء لا كهرباء





قد وصل بهم الحال إدخال المستشفيات ضمن برمجة القطوعات اليومية لذا لن نستغرب قطوعات يوم الجمعة ، فلا رحمة في قلوب هؤلاء .

نعم انها ثورة وعي ولكن قد زاد الأمر عن المحتمل بل و قد وصل مرحلة الاستفزاز المباشر للشعب الصابر على كل هذه الأزمات الطاحنة ، من تدهور الاقتصاد وسوء الإدارة و الفقر الحاد وانعدام المبرر المسؤول والجاد.

لا دواء لا ماء لا كهرباء بجانب الزيادات و الغلاء ! و البعض قد لجأ لقانون الغاب (القوي يأكل الضعيف ) ..(الضعيف يقع و السمين يقيف) !! إلى متى يا حكومة ثورتنا المجيدة ؟.

نشوة أحمد الطيب