



الحديث عن الطاقة الشمسية كحل لمشكلة الكهرباء في السودان حديث حالم وغير عملي بسبب كلفة انتاجها العالية.

المنزل الصغير يحتاج لحوالي ١٠ ألف دولار للحصول على الطاقة الكافية خلال ساعات النهار فقط.

هوس الغرب بالطاقة الشمسية مرتبط بسياسات اليسار وضغوط نشطاء البيئة والتحول المناخي لذلك تجد الحكومات تدعم المواطنين الذين يستخدمونها بالمال ومع ذلك فإنك ترى ألواح الطاقة في أسطح منازل الموسرين والطبقة الوسطى غالباً.

الفقراء لا يستخدمون الطاقة الشمسية لذلك ينبغي حل المشكلة حلاً عملياً. الشمس تشرق على كل العالم وليست حصرية على بلاد السودان فإن كانت تنتج كهرباء كافية لأخذتها أمريكا وكندا واستراليا والهند والصين ولما بنت اثيوبيا سد النهضة!

بلاش سواقة بالخلا وخبراء وندوات وزووم.

محمد عثمان إبراهيم

