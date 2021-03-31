



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م

🔴 صحيفة السوداني :

مجلس الأمن والدفاع يوجه بحسم التفلتات في الولايات.

فيضان النيل الأبيض يُهدِّد مدينة الكوة.

هيئة شؤون الأنصار: علاقة الدين بالدولة محله المؤتمر الدستوري.

منسوبو إدارة أمن الطيران ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بتبعيتهم لسلطة الطيران المدني.

افتتاح أحدث مختبر لزراعة الأنسجة النباتية بإفريقيا والشرق الأوسط.

شداد: هناك فوضى كبيرة بالمريخ وجمعية السبت مقصودة وفيفا يتفاهم مع سوداكال

السفير السعودي لدى السودان يستقبل نظيره القطري

إمتلاء مراكز عزل كورونا بالخرطوم و إنعدام الأكسجين.

إتحاد الأئمة في السودان يتهم البرهان “بتجاوز حدود ما أنزل الله”.

الجيش السوداني يتصدى لمليشيا إثيوبية حاولت طمس العلامات الحدودية.

حمدوك وعدد من الوزراء يتلقون لقاح كورونا.

قرارات سيادية لحسم التفلتات الأمنية بالولايات.

وزير الصحة يهدد بفرض الكمامة بالقانون.

وزارة الزراعة: الوقود لا يكفي ولاية واحدة و(شغالين مباصرة).

إصابة إثنين من رموز النظام السابق بكورونا داخل سجن كوبر.

صديق تاور : موجة كورونا الثالثة ” شرسة”.

وزير الصحة : إغلاق المدارس لاسبوع واحد يعني إنهاء العام الدارسي برمته.

توجيه الإتهام إلى 10 متهمين في قضية بلاك شيلد وإتجاه لتحريكها نحو المحكمة الجنائية.

إغلاق المدارس بالبحر الأحمر.

وزير المالية: الرقم الوطني أساس عملية التسجيل في برنامج ثمرات.

قرارات بافراغ العاصمة من الوجود المسلح وايقاف التجنيد.

🔴 صحيفة أخبار اليوم:

قرارات لحسم التفلتات الأمنية بالعاصمة والولايات.

توجيهات بافراغ الخرطوم والمدن من الوجود المسلح وإيقاف عمليات الحركات للتجنيد والاستيعاب السياسي.

بيان من هيئة شؤون الانصار حول اتفاق إعلان المبادئ بين البرهان والحلو.

الرئيس المصري يرد بقوة على أزمة سد النهضة ويحذر من خطر وشيك.

وزير الصحة: اغلاق المدارس إنهاء للعام الدراسي ومطالبات بفرض الكمامة بالقانون.

حمدوك وعدد من الوزراء يتلقون لقاح كورونا.

🔴 صحيفة الوطن:

شؤون الأنصار :علاقة الدين بالدولة محلها المؤتمر الدستوري.

إجراءات أمنية عاجلة بشأن الوجود المسلح بالخرطوم.

حركة عبد الواحد : اتفاقنا مع الحكومة سيكون برعاية دولية.

مواطنو بني شنقول يطالبون أمريكا ومجلس الأمن بالتدخل لحل أزمات الإقليم.

الجيش يتصدى لمليشيات إثيوبية حاولت تغيير علامات الحدود

🔴 صحيفة النيل الدولية:

مجلس الأمن والدفاع يأمر الحركات بإيقاف التجنيد وافراغ العاصمة من الوجود المسلح.

حمدوك وعدد من أعضاء مجلس الوزراء يتلقون لقاح كورونا.

تُفكك عصابتين للإتجار بالبشر وتحرر 27 من جنسيات مختلفة.

السودان يحذر من تأثير كبير على الإمداد الكهربائي حال ملء سد النهضة.

الجبهة الثورية جناح الهادي ينفي حدوث مناوشات بينهم وشرطة مروي.

توجيه بالقبض على من يبيع الرتب العسكرية لمواطني الشمالية

🔴 سما نيوز:

انطلاق قمة التحول الرقمي بالسلام روتانا.

مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الاستثمار للعام 2021م

🔴 صحيفة القوات المسلحة :

البرهان يعلن مباركته ودعمه لمبادرتي ولي العهد السعودي.

اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تصدر قرارات حاسمة.

مجلس السلم والأمن الافريقي يؤكد مساندته للسودان

الهادي إدريس: العدالة والحقوق لا تسقط بالتقادم

🔴 صحيفة سوداميديا نيوز :

البرهان يعلن دعمه لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تقرر افراغ الوجود المسلح بالمدن.

حوافز ضخمة للاعبي المنتخب الوطني.

🔴 وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة يعلن مباركته ودعمه لمبادرتي ولي العهد السعودي.

رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق إعتماد سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا.

رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق إعتماد سفير الجمهورية التونسية.

جابر يعود للبلاد بعد مشاركته في تنصيب رئيس افريقيا الوسطى.

الصحة تدعو الي التشدد في الإحترازات الصحية.

حمدوك وعدد من أعضاء مجلس الوزراء يتلقون لقاح كورونا.

د.جبريل والقنبدي يبحثان زيادة الاستثمارات الكويتية بالسودان.

وزيرة الخارجية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان يبحثان دعم السودان.

الهادي إدريس يتعهد بالعمل على تذليل الصعوبات بمحلية البرقيق.

وفد المالية الإتحادية يقف على المشروعات الممولة إتحاديا بأبوحمد

الصحة الاتحادية تنفذ برامج مكافحة الناقل للأمراض بمحلية ابوحمد.

الصناعة تنظم معرض (صنع في السودان) في دورته الحادية عشرة

صندل:حريصون على النظام الفيدرالي وتطبيق العدالة

الهادي يوجه بالقبض على من يدعي ويبيع الرتب العسكرية لمواطنى الشمالية

عمر النجيب: النظام البائد احدث دمارا لا يوصف في قطاع الصحة

حكومة شمال دارفور تقر بوجود تفلتات أمنية بالفاشر

اكتمال الترتيبات لتدشين نفرة العطاء لشهر رمضان بالقضارف.

جامعة السودان: توفير لقاح اكسفورد استرزينكا وتطعيم منسوبيها

الإرصاد : توقع بإرتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بمعظم البلاد.

النيلين