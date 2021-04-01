



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021م

🔴 صحيفة أخبار اليوم:

مباحثات بالخرطوم حول دخول البنوك الأمريكية للسودان.

جيشا السودان ومصر يتدربان جويا على «مهاجمة الأعداء».

الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لـ ( اخبار اليوم ) : تحريض الجماعات باسم الدين اكبر التحديات التي تواجه اعلان المباديء.

واشنطن: حصلنا على تعويضات من السودان عن تفجيري السفارة والمدمرة كولْ.

🔴 صحيفة الوطن:

النيابة تكشف التفاصيل الكاملة حول السيدة الكنغولية.

حميدتي :التجنيد المنتشر (سوق مواسير) جديد.

ضبط مخزن للأدوية تحت الأرض بالخرطوم وتوقيف أجنبي.

وزيرة الخارجية تدعو أمريكا لدعم تفاوض يلزم الطرف الأثيوبي بعدم التصرف.

🔴 صحيفة السودانيٰ:

تأجيل مُحاكمة الزبير أحمد الحسن وآخرين في بيع خط هيثرو بسبب كورونا.

لقاء بين عبد الواحد نور والكاردينال بجوبا.

في قضية (بلاك شيلد).. توجيه الاتّهام ضد (١٠) أشخاص

🔴 صحيفة النيل الدولية:

السعودية تجدد دعمها للسودان ومصر حول ملف سد النهضة.

وزير المالية والمبعوث الأمريكي يبحثان دخول البنوك الأمريكية للسودان.

تأجيل محاكمة الزبير أحمد الحسن وآخرين في بيع خط هيثرو.

صندل: دون تنفيذ كامل للترتيبات الأمنية لن يكون هناك سلام.

السودان يراجع إجراءات استيراد الفاكهة ويحظر البرتقال المصري.

شهادة تقدير للفيلم السوداني «استمع إلى رقصتي» في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

🔴 صحيفة القوات المسلحة :

القوات الجوية ونظيرتها المصرية تُنفذان تدريباً جويأ مشترك بقاعدة مروى.

السعودية تجدد دعمها للسودان ومصر حول ملف سد النهضة.

حجر: اتفاق جوبا لسلام السودان مدخل صحيح لمعالجة أزمات الدولة.

تجمع اهل القضارف يدعو القوى السياسية للوقوف مع القوات المسلحة.

🔴 سما نيوز:

وزير المالية والمبعوث الأمريكي يبحثان دخول البنوك الأمريكية للسودان.

وزارة الري: بدء عمليات تجفيف قنوات الري لأغراض الصيانة والتأهيل

🔴 صحيفة سوداميديا نيوز :

د.حمدوك يجدد اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا شرق البلاد.

وزير المالية ناقش مع دونالد بوث دخول البنوك الأمريكية للسودان.

النيلين