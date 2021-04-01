أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021م
🔴 صحيفة أخبار اليوم:
مباحثات بالخرطوم حول دخول البنوك الأمريكية للسودان.
جيشا السودان ومصر يتدربان جويا على «مهاجمة الأعداء».
الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لـ ( اخبار اليوم ) : تحريض الجماعات باسم الدين اكبر التحديات التي تواجه اعلان المباديء.
واشنطن: حصلنا على تعويضات من السودان عن تفجيري السفارة والمدمرة كولْ.
🔴 صحيفة الوطن:
النيابة تكشف التفاصيل الكاملة حول السيدة الكنغولية.
حميدتي :التجنيد المنتشر (سوق مواسير) جديد.
ضبط مخزن للأدوية تحت الأرض بالخرطوم وتوقيف أجنبي.
وزيرة الخارجية تدعو أمريكا لدعم تفاوض يلزم الطرف الأثيوبي بعدم التصرف.
🔴 صحيفة السودانيٰ:
تأجيل مُحاكمة الزبير أحمد الحسن وآخرين في بيع خط هيثرو بسبب كورونا.
لقاء بين عبد الواحد نور والكاردينال بجوبا.
في قضية (بلاك شيلد).. توجيه الاتّهام ضد (١٠) أشخاص
🔴 صحيفة النيل الدولية:
السعودية تجدد دعمها للسودان ومصر حول ملف سد النهضة.
وزير المالية والمبعوث الأمريكي يبحثان دخول البنوك الأمريكية للسودان.
تأجيل محاكمة الزبير أحمد الحسن وآخرين في بيع خط هيثرو.
صندل: دون تنفيذ كامل للترتيبات الأمنية لن يكون هناك سلام.
السودان يراجع إجراءات استيراد الفاكهة ويحظر البرتقال المصري.
شهادة تقدير للفيلم السوداني «استمع إلى رقصتي» في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
🔴 صحيفة القوات المسلحة :
القوات الجوية ونظيرتها المصرية تُنفذان تدريباً جويأ مشترك بقاعدة مروى.
السعودية تجدد دعمها للسودان ومصر حول ملف سد النهضة.
حجر: اتفاق جوبا لسلام السودان مدخل صحيح لمعالجة أزمات الدولة.
تجمع اهل القضارف يدعو القوى السياسية للوقوف مع القوات المسلحة.
🔴 سما نيوز:
وزير المالية والمبعوث الأمريكي يبحثان دخول البنوك الأمريكية للسودان.
وزارة الري: بدء عمليات تجفيف قنوات الري لأغراض الصيانة والتأهيل
🔴 صحيفة سوداميديا نيوز :
د.حمدوك يجدد اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا شرق البلاد.
وزير المالية ناقش مع دونالد بوث دخول البنوك الأمريكية للسودان.
النيلين