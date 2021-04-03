



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021م

🔴 صحيفة الوطن:

مصرع وإصابة “٢٩” في نزاع قبلي بدارفور.

إجراءات صارمة من وزارة الصحة لمنع تسرب لقاح كورونا.

محطات الوقود تنفذ زيادات كبيرة في الأسعار.

مباحثات عبر الهاتف بين البرهان وأردوغان.

مبارك الفاضل : على السودان ومصر إجهاض المخطط الاثيوبي.

🔴 صحيفة السودانيٰ :

صرف المنحة المدرسية للبنك الدولي لـ329 مدرسة بالمناقل.

الحركة الشعبية والحزب الاتحادي يوقعان إعلاناً سياسياً جديداً.

الكورونا تتسبب في تأجيل محاكمة بكري حسن صالح.

البرهان يدعو الاتحاد الإفريقي لدعم جهود السلام بالبلاد.

الهلال يتعادل سلبياً مع صن داونز ويصل للنقطة الرابعة.

متفلت يعتدي على داخلية طالبات بجبيت.

وفاة قاضي “صدام حسين” بكورونا.

تطعيم أكثر من 22 الف شخص بلقاح كورونا بالخرطوم.

بروف ياسر ودكتورة مريم يقودان وفد السودان لمفاوضات سد النهضة بالكونغو.

رئيسة أثيوبيا: مستعدون للملء الثاني لسد النهضة.

العثور على جثمان مدير شرطة حلفا بعد أسبوع من حادث اللنش.

أئمة مساجد الخرطوم يعترضون على العلمانية.

إنخفاض فى سعر الدولار في البنك المركزي.

مصدر عسكري بمكتب القائد العام ينفي تعرض سكرتيره للنهب.

اتصال هاتفي بين البرهان وأردوغان.

دراسة تكشف زيادة ثروة أصحاب المليارات بنسبة 54% خلال جائحة كورونا.

تعادل الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

🔴 صحيفة النيل الدولية:

أردوغان يدعو البرهان لزيارة تركيا.

مرسوم يحظر التمييز العنصري والقبلي بنهر النيل.

(الحرية والتغيير) تنتقد زيادة أسعار الوقود والجمارك.

فولكر يشيد بجهود السودان في برنامج مكافحة الألغام.

الإتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لجهود تنفيذ سلام السودان وإلحاق غير الموقعين.

الصحة تشرع في مقاضاة (3) مواطنين اعتدوا على اطباء بمستشفى الولادة امدرمان.

🔴 سما نيوز:

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يشارك في تنصيب محمد بازوم رئيساً لدولة النيجر.

10 وظائف واتسآب مخفية لا يعرفها كثيرون ويمكن استخدامها على الفور.

دقلو يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا.

الإتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لجهود تنفيذ سلام السودان وإلحاق غير الموقعين.

🔴 وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس النيحر المنتخب يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

حميدتى يعود للبلاد بعد مشاركته في تنصيب رئيس دولة النيجر.

مجلس السيادة الانتقالي ينعي نائب الخليفة العام للطريقة التيجانية.

اكتمال الترتيبات لانطلاق معرض”صُنع فى السودان”في السادس من أبريل 2021.

وزيرا الري والخارجية يشاركان في اجتماعات سدالنهضة الاثيوبي بكنشاسا.

فولكر بيرتس يشيد بجهود السودان في برنامج مكافحة الألغام.

معلمو النيل الابيض يدخلون في اضراب بجميع مدارس الولاية.

قافلة دعم ومؤازرة لمتضرري الحرائق بمنطقة مليسة بشمال دارفور.

والي شمال كردفان: الاعلام مهم في نشر ثقافة السلام.

آمنة المكي تصدر مرسوماً يحظر التمييز العنصري والقبلي بنهر النيل.

قانون لمخالفة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بنهر النيل.

شمال كردفان : تدابير لتأمين إنسياب المياة بالأبيض.

النيلين