



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021م

🔴 صحيفة الوطن:

قيادي بالحرية والتغيير يهاجم الحكومة بسبب زيادة أسعار الوقود.

إتجاه لحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.

حمدوك ارتفاع أسعار العملات مجدداً ومطالبة بتحرير سعر الذهب.

حميدتي: أي سوداني في ليبيا دون إذن يعتبر مرتزق.

🔴 صحيفة السودانيٰ :

حزب البعث ينتقد زيادة أسعار المحروقات

والجمارك والرضوخ لإملاءات المقرضين.

انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب الثورة بنيالا وممثل الوالي يعلن انتهاء الصراعات القبلية.

إدارة المرور تجلب تهنئة دولية لوزارة الداخلية السودانية.

ملثمون ينهبون ركاب سيارة ويتركوهم عراة بدارفور.

إستطلاع رأي: لا للعلمانية والدين خط أحمر.

الإتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لجهود تنفيذ سلام السودان و إلحاق غير الموقعين .

المالية : سبب الأزمة الإقتصادية الدولة “مفلسة”.

تضاعف أسعار التذاكر بالميناء البري نتيجة لإنعدام الجازولين.

حريق يقضي على 1200 نخلة بالشمالية.

مركز الفلك الدولي يحدد “غرة شهر رمضان” في معظم الدول.

وفاة 7 أشخاص بعد تلقيهم ” أسترازينيكا” في بريطانيا.

تكدس مئات السيارات في محطات الوقود بالخرطوم.

متضررو حرب الخليج يصعدون قضيتهم بالثلاثاء.

”حميدتي” أي سوداني متواجد في ليبيا دون إذن يعتبر مرتزق.

مفرح يدعو اليهود للعودة إلى السودان.

فتح ملفات جديدة لـ”فساد” أحمد هارون وقيادات بالنظام البائد.

المريخ يفرط في الإنتصار على الأهلي المصري ويكتفي بالتعادل.

خيار وحيد يأهل الهلال في الأبطال.

أبطال افريقيا .. شباب بلوزداد يطيح بمازيمبي الكونغولي.

🔴 صحيفة النيل الدولية:

رئيس هيئة الأركان و نظيره المصري يشهدان ختام فعاليات مناورات نسور النيل (2) بمروي.

السودان يغلق معبر (القلابات) الحدودي مع اثيوبيا.

صندل يكشف عن بداية تنفيذ مصفوفة السلام.

إسدال الستار على البحث الجاري لغرقي حادث اللنش في بحيرة النوبة.

لجنة الصاغة تعترض على فرض 1000 جنيه على جرام الذهب.

🔴 صحيفة القوات المسلحة :

رئيس مجلس السيادة يؤكد دعم الدولة لجهود إزالة الألغام.

رئيس هيئة الاركان ونظيره المصري يشهدان ختام فعاليات مناورات نسور النيل 2 بمروي.

دقلو يعود للبلاد بعد مشاركته في تنصيب رئيس دولة النيجر.

رئيس حركة تحرير السودان يصل الخرطوم.

🔴 سما نيوز:

رئيس هيئة الأركان ونظيره المصري يشهدان ختام مناورات نسور النيل (2).

🔴 وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يخاطب المنتدى الأول للصمغ العربى الخميس المقبل.

حزب البعث ينتقد زيادة أسعار المحروقات والرضوخ لإملاءات المقرضين.

صندل يكشف عن بداية تنفيذ مصفوفة السلام.

الدبيلو يستقبل رئيس حركة تحرير السودان

الري : 50% من مساحة السودان مياه جوفية

لجنة الصاغة تعترض على فرض 1000 جنيه على جرام الذهب.

ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري وتسهيل خدمات المستثمرين بالبلاد.

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بجهود وزارة الداخلية.

الصحة : حصر متلقي الجرعة الاولى من التطعيم بلقاح الكوفيد19.

والي كسلا: اتينا لتقديم الخدمات وليس الخطب السياسية والحماسية.

ولاية شرق دارفور تبدأ حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.

إعلان حالة الطوارئ بمحلية السريف بشمال دارفور.

والى القضارف يكون لجنة عليا لمراجعة وحصر الآليات الحكومية المتعطلة.

منع استخدام الطواحين والخلاطات في المناطق السكنية والزراعية بنهر النيل.

النيلين