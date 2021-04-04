طه مدثر يكتب : شركات الاتصالات وعقد الإذعان





(0)

أصبح للسودان الريادة والكعب العالى في الزيادات، فعند كل صباح جديد، نرى زيادات، وقد بدأت هذه الزيادات منذ بدايات هذا، العام، وكتبنا في هذه الزاوية أن سنة السوء(باينة من اولها)، ولكن البعض دعانا للتفاؤل، ولكن كيف يأتي التفاؤل ونحن نرى الحكومة لا تلقي اهتماما لأي رأي مخالف لها، وماضية في ركوب رأسها، وتنفذ مايوافق هواها، فاحسب انها كلما (انزنقت) في موضوع ما قامت بطرح زيادات، جديدة في الوقود وغيره، ودعونا هنا نتحدث عن الزيادة لدى شركات الاتصالات.

(1)

ولدينا بالبلاد، جهاز تنظيم الاتصالات، لا أعرف هل أخذ علما، او وصل إلى سمعه أو حتى(جابوه ليهو) أن شركات الاتصالات، وفي بداية هذا العام، قامت برفع أسعار خدماتها،(التي في غالبيتها هي السوء بعينه) وشكينا وبكينا، فلم نجد من (قشاش الدموع) أي جمعية حقوق المستهلك، سواء بعض كلمات التعزية، ووصية بالصبر، فقطعنا الزيادات (في حنانا) وواصلنا الصبر، والامتثال، لقرارات تلك الشركات، واليوم ومع بداية هذا الشهر، ابريل، لم نتفاجأ، بهذه الزيادات الجديدة، فبعض الشركات، ارسلت لنا رسائل تنبيه أو تحذير، او رسائل اذعان، وليس أمام المشتركين، الا الموافقة الجبرية على هذه الزيادات، او عليك العودة إلى ماقبل ثورة الاتصالات، والعودة الى عهد البريد والبرق، والتلغراف، والمواصلات السلكية واللاسلكية (وماتسألني شنو مواصلات سلكية ولا سلكية).؟

(2)

فهذه الزيادات، تقودنا الى طرح سؤال الحقوق والواجبات، فاذا كان الواجب يحتم علينا أن ندفع تلك الزيادات مكرهين، فاننا يجب ان ندافع عن حقوقنا المهضومة من قبل شركات الاتصالات، فهذه الشركات، وعندما اشتري منها خدمات الانترنت، فانها تلزمني باستخدام تلك الخدمة خلال فترة محددة (شهر) واذا حدث لأي ظرف ما، ولم أقم باستهلاك، (باقة الخدمة التي اشتريتها) بحر مالي، فان الشركة، تقوم بسحب المتبقي من الخدمة وتضيفه لصالحها، لذلك نطالب بأن لا تلزمنا شركات الاتصالات، بالطريقة التي استهلك فيها الانترنت، ويجب أن يكون التعامل بين شركات الاتصالات، وببن المشتركين بذات طريقة، الهيئة القومية للكهرباء، التي تتيح لك حرية استخدام، ما اشتريته من كهرباء، ولا تلزمك ان تستهلكه خلال شهر، وما دمنا قد وافقنا على زيادات شركات الاتصالات، فعلينا ان نرفض عقد الإذعان الذي تفرضه علينا شركات الاتصالات، فمن حقي أن استهلك (قيقاتي) بالطريقة التي أريدها، قاوموا عقد الإذعان هذا، مادام قد رضيتم بالزيادات الجديدة.

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