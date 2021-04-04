شاهد بالفيديو.. في السودان سائق شاحنة (قلاب) يستعمل “سحره” الخاص ويحول فرح من داخل المنزل للشارع العام والدهشة تصيب العريس





نجح سائق شاحنة (قلاب) في نقل فرح بأحد الشوارع التي مر بجانبها من داخل خيمة المناسبة بالمنزل إلى الشارع العام مستخدماً سحره الخاص (البوري) كما اسماه متداولوا المقطع على السوشيال ميديا.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين للتفاصيل التي نشرها شهود عيان للواقعة الطريفة التي تنقالها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعجاب كبير وإشادة بالسائق.

فقد مر السائق بجانب المنزل الذي اقيمت به المناسبة وكتعبير منه ومساهمة في زيادة طقوس الفرح فقد أطلق “بوري” عزف عبره عدد من أغنيات السيرة السودانية الشهيرة, ليترك أهل الفرح والمعازيم الخيمة ويحضرون للشارع ليتفاعلوا مع السائق بالرقص والعرضة السودانية.

بعد ذلك حضر العريس الذي رقص بفرح وبدهشة كبيرة بسبب الخطوة الجميلة التي أقدم عليها السائق, حيث رقص العريس وهو محمولاً على أعناق أصدقائه وأهله.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين